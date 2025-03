Che tempo farà ad aprile, maggio e giugno 2025: le previsioni dell’Aeronautica Militare

Con l’arrivo ufficiale della primavera il 20 marzo, le giornate si allungano, le temperature aumentano e il meteo si fa più instabile. Ma cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Fanpage.it lo ha chiesto ad Alessandro Fuccello, tenente colonnello dell’Aeronautica Militare, che ha tracciato un quadro dettagliato delle previsioni meteo per la primavera e l’inizio dell’estate 2025. (Continua dopo le foto)

Un inverno mite e piovoso: le anomalie climatiche

"L'inverno è stato mite ma abbastanza piovoso, soprattutto in alcune zone", ha spiegato Fuccello. Le temperature si sono mantenute al di sopra della media climatica, con un'anomalia di oltre un grado su tutto il Paese e punte di +1,5°C nelle regioni centrali. Non ci sono stati episodi di freddo intenso, se non qualche irruzione polare di origine marittima. La neve sulle Alpi è caduta solo oltre i 1.500-1.800 metri, mentre le pianure, fatta eccezione per alcune aree del Piemonte, non hanno visto nevicate significative.

Piogge superiori alla media d’inverno, ma senza record

Dal punto di vista delle precipitazioni, l'inverno è stato più piovoso della norma, con un aumento del 10-15% rispetto alla media climatica del periodo 1990-2020. "Non si tratta di un inverno eccezionale come quelli del 2010 o 2011, ma comunque più umido rispetto allo scorso anno, che era stato più secco", ha aggiunto Fuccello. A gennaio le piogge più intense si sono registrate in Liguria, in Alta Toscana, nel Nord-Est e nella zona prealpina della Lombardia. Al Sud, piogge abbondanti hanno interessato Calabria, Puglia, Lazio meridionale, Campania, Sicilia orientale e Sardegna orientale. Febbraio ha visto molte precipitazioni soprattutto sul Levante ligure, l'Alta Toscana e le regioni tirreniche. La Sicilia ha avuto punte di 300 mm di pioggia in un mese, un valore eccezionale per l'isola. Ma come sarà la prossima primavera?

