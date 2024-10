“Che tempo che fa”, cosa accade durante l’intervista ad Al Pacino

Dalle previsioni del tempo alle interviste a noti personaggi della letteratura e dello spettacolo. Per finire, la comicità di Luciana Littizzetto. Sono queste le carettestiche del programma sul Nove Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Nel corso della puntata di ieri, 20 Ottobre 2024, c’è stata un’intervista molto interessante al famoso Al Pacino, ma durante la chiacchierata c’è stato un momento di gelo che ha lasciato tutti quanti completamente senza parole. (Continua a leggere dopo le foto)

“Che tempo che fa”, l’intervista ad Al Pacino: gelo in studio

Ieri sera, 20 ottobre 2024, è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa il programma di Fabio Fazio sul Nove. Tra gli ospiti anche una grande star internazionale: Al Pacino. Alfredo James Pacino, detto Al, classe 1940, è un attore e regista statunitense. Considerato uno dei migliori attori della storia del cinema, Al Pacino ha vinto il Premio Oscar nel 1993 (su 9 candidature totali) per l’interpretazione del tenente colonnello Frank Slade in Scent of a Woman – Profumo di donna. Nel corso degli anni ha interpretato personaggi rimasti impressi nella storia del cinema moderno e nella cultura popolare, tra cui gangster quali Michael Corleone nella trilogia de Il padrino (1972-1974-1990) di Francis Ford Coppola, Tony Montana in Scarface (1983) e Carlito Brigante in Carlito’s Way (1993), entrambi di Brian De Palma, Benjamin “Lefty” Ruggiero in Donnie Brasco (1997) di Mike Newell e il sindacalista Jimmy Hoffa in The Irishman (2019) di Martin Scorsese. Attore di formazione teatrale, ha vinto numerosissimi premi per le sue interpretazioni sul palcoscenico, dove predilige intensi ruoli shakespeariani. Ieri sera mentre Al Pacino si raccontava ai microfoni di Che tempo che fa c’è stato un momento di gelo in studio che ha sconvolto tutti.

