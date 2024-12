Che Lazio! La squadra di Baroni conquista anche Amsterdam con una grande prestazione

La Lazio vola ad Amsterdam per un importante turno di Europa League contro l’Ajax. La squadra di Baroni arriva da imbattuta alla sfida, grazie a 4 vittorie e al pareggio per 0-0 con il Ludogorets. Solo l’Athletic Bilbao ha fatto meglio sinora. L’Ajax invece è al 7° posto a quota 10 punti dopo la sconfitta per 2-0 subita a San Sebastian contro la Real Sociedad.

🚨🇪🇺 GOAL | Ajax 1-3 Lazio | Pedro



PEDRO HAS MADE IT THREE FOR LAZIO!pic.twitter.com/OrBlyJzFaV — Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 12, 2024

La partita è bella e intensa sin dai primi minuti, dominati dalla squadra di Baroni. Gran ritmo e notevole agonismo, con due squadre scese in campo per vincere. L’inizio della Lazio è devastante: ci provano Castellanos e Pedro, e al 14′ è Tchaouna a fare centro: grande assist di Pedro, sinistro preciso e gol: 0-1, meritatissimo.

Subito il gol, l’Ajax cerca di reagire e prende campo. Traorè ha una buona occasione di testa ma manda a lato. I biancocelesti non si spaventano e appena possono pungono, sia in contropiede, sia manovrando bene la palla. Castellanos ci prova da fuori ma non centra la porta. Gli olandesi spingono, mettono in difficoltà la retroguardia di Baroni ma non trovano lo specchio della porta. La prima frazione si chiude con la Lazio meritatamente avanti.

Nella ripresa la musica non cambia: due formazioni che cercano entrambe la vittoria, ma la squadra romana appare più solida e pungente quando decide di spingere. Purtroppo, in avvio i lancieri trovano il pareggio: colpo di testa di Baas in seguito a una punizione, i difensori laziali riescono a respingere alla disperata ma sulla palla si avventa Traorè che non sbaglia: 1-1.

La Lazio non si scompone e riprende a macinare il suo gioco. Baroni è riuscito a trasmettere una grande sicurezza ai suoi, e si vede dall’atteggiamento in campo. Ai biancocelesti stano pochi minuti per tornare in vantaggio: su un corner, Dele-Bashiru (un profilo da seguire con attenzione) calcia forte verso la porta. Parveer si lancia e sembra riuscira nel miracolo di respingere, ma la tecnologia non mente: la palla ha varcato la linea, 2-1 per la squadra di Baroni!

A questo punto la gara si sporca, con molti contrasti e un’Ajax che cerca freneticamente di gettarsi in avanti, ma che così facendo inevitabilmente si scopre. Ci vuole un’altra grande parata di Parveer per impedire a Tchaouna di realizzare una doppietta. Ma il terzo gol è solo rinviato: arriva al 77′ con Pedro, che realizza un gol meraviglioso con un perfetto tiro a giro di sinistro da fuori area. Castellanos ha anche la palla per l’1-4 ma Parveer è bravissimo e salva in uscita.

Nel finale l’Ajax ci prova con la forza della disperazione. Traorè, di gran lunga il migliore dei suoi con Parveer, coglie una traversa. Poi è il portiere biancoceleste Mandas a negare il gol agli attaccanti avversari con una bella parata. All’alba del recupero Van Bomme sbaglia il 2-3 a due passi dalla porta con un colpo di testa che sfila a lato. Ma sono solo gli ultimi colpi di coda di una partita che i biancocelesti vincono 3-1 con grande merito. Una cosa è certa: a questa Lazio dovranno fare attenzione tutti. A partire dall’Inter che la affronterà lunedì.

