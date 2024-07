F1, crisi Ferrari: il commento dell’esperto che va giù pesante su Leclerc

La Ferrari è in crisi. La Rossa di Maranello è addirittura la quarta forza del campionato e dopo la vittoria a Montecarlo sembra entrata in una spirale veramente profonda. L’esperto ci va giù pesante su Charles Leclerc. (Continua…)

Charles Leclerc, il commento di Leo Turrini

Dopo la vittoria a Montecarlo, Charles Leclerc sembrava potesse dire la sua in questo campionato ed invece Max Verstappen resta leader indiscusso insieme alla RedBull. La Ferrari è in crisi, nonostante gli aggiornamenti che ci sono stati alla monoposto.

Leo Turrini, uno dei massimi esperti di Formula 1, è andato giù pesante su Leclerc durante la puntata di “Motor News” sul canale YouTube di OA Sport. Sulla Ferrari ha dichiarato: “Il periodo della Ferrari non è bello, la Rossa sta facendo il Gambero Rosso. Si pensava ci si potesse giocare il Mondiale Costruttori con Red Bull ma siamo sempre lì: da anni quando si deve sviluppare la macchina le soluzioni non funzionano“. Su Leclerc, invece, ha sentenziato: “Charles è un pilota in difficoltà che fa fatica a governare la negatività dovuta a questa situazione e non è una cosa positiva per un pilota che nutre ambizioni di diventare campione del mondo. Questo lo porta anche a commettere degli errori“.