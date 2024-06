Motori. GP Austria, delusione Ferrari nelle qualifiche sprint: Leclerc a motore spento. La Formula 1, in sigla F1, è la massima categoria di vetture monoposto a ruote scoperte da corsa su circuito definita dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA). La categoria è nata nel 1948 (in sostituzione della Formula A, a sua volta sorta solo due anni prima, nel 1946), diventando poi a carattere mondiale nella stagione 1950. Inizio di weekend in salita per la Ferrari nel GP Austria, entrato nel vivo già dal venerdì pomeriggio con le Qualifiche Sprint. Dove Sainz si è dovuto accontentare del quinto crono, mentre ad avere la peggio è stato Leclerc che non ha potuto effettuare un giro utile nel Q3 e dovrà scattare solamente dalla decima casella nella Sprint Race in programma sabato a mezzogiorno. (Continua a leggere dopo le foto)

Leclerc è stato fermato da un problema tecnico in uscita dalla pit lane nel momento cruciale della sessione, quando sulla SF-24 numero 16 si è spento il motore. Il pilota ferrarista è riuscito a riaccendere la macchina e a entrare in pista, ma quando ormai era troppo tardi, non riuscendo a concludere il giro di lancio prima dello scadere del tempo. Secondo le dichiarazioni del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, raccolte da Sky Sport al termine delle Sprint Qualifying, la vettura di Leclerc ha avuto un guasto al sistema di anti-stallo, che era entrato in funzione sulla vettura a causa del traffico trovato in uscita dalla corsia box che ha prodigato la procedura di uscita dalla pit lane nel finale del Q3.