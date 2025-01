Home | Champions League, l’Italia sogna l’en-plein: ma per qualcuno è dura

Manca davvero poco alla fine della fase a gironi della Champions League, e l’Italia può già sognare di portare ben quattro squadre agli ottavi. Per Inter, Milan, Atalanta e Juventus, l’ultimo turno potrebbe segnare la qualificazione, ma non tutti sono nelle stesse condizioni.

Le squadre italiane stanno facendo un grande percorso nella ‘nuova’ Champions League 💪



4 squadre sono già certe dei playoff e Inter, Milan e Atalanta si giocheranno l’accesso diretto agli ottavi fino all’ultima giornata, mentre la Juventus – dopo il pareggio contro il Brugge -… pic.twitter.com/f5ZcrLL3f8 — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) January 22, 2025

L’Inter è la squadra più vicina all’obiettivo: con un pareggio in casa contro il Monaco, la squadra di Inzaghi si garantirà il posto nelle prime otto. Il Milan, invece, dovrà vincere a Zagabria contro la Dinamo, un obiettivo alla portata ma che richiede comunque attenzione. L’Atalanta è in una situazione simile, ma la sfida al Barcellona in trasferta si preannuncia decisamente più complicata.

Tutte e tre le squadre italiane, in ogni caso, hanno il destino nelle proprie mani, e con un pareggio e due vittorie possono per accedere agli ottavi di finale. Ma a complicare le cose c’è la situazione della Juventus. I bianconeri devono battere il Benfica in casa e sperare che altri risultati favorevoli giochino a loro favore.

Champions League, le chance della Juventus

La Juventus ha la certezza di almeno un posto nei playoff, ma probabilmente senza l’accesso diretto agli ottavi si troverebbe di fronte uno dei top club europei, come Bayern Monaco o Real Madrid. Il destino dei bianconeri dipenderà anche dagli altri campi, ma la qualificazione resta una possibilità.

Il Manchester City, invece, sta affrontando una situazione quasi drammatica. La squadra di Guardiola è in bilico e dovrà necessariamente vincere contro il Bruges in casa per sperare di agganciare i playoff. Se non dovesse riuscirci, sarebbe eliminato dalla competizione, un colpo di scena che nessuno si aspettava.

In attesa degli ultimi, decisivi risultati, l’Italia si conferma al secondo posto nel ranking Uefa stagionale, dietro solo alla Premier League. La Spagna segue al terzo posto, mentre il Portogallo, il Belgio, la Germania e la Francia sono più distanti. Con la possibilità di confermare la quinta squadra in Champions sempre più concreta, l’Italia emerge ancora come una delle principali potenze calcistiche europee.

Leggi anche: