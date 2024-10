Atalanta-Celtic probabili formazioni della partita di Champions League in programma mercoledì 23 ottobre 2024 alle 18:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. La Dea si prepara a tornare in campo per la Champions League, dopo aver già mostrato buone prestazioni nelle prime due uscite europee. Il pareggio a reti inviolate contro l’Arsenal all’esordio e la vittoria netta per 3-0 sullo Shakhtar hanno permesso alla squadra di Gasperini di posizionarsi nelle zone alte della classifica del girone, con 4 punti e 0 gol subiti. Nel prossimo turno, l’Atalanta affronterà in casa il Celtic, reduce da una pesante sconfitta a Dortmund contro il Borussia nella scorsa giornata.

La sfida metterà di fronte due tecnici esperti: Gasperini e Rodgers, entrambi capaci di guidare squadre in momenti particolarmente prolifici, anche se a livelli di competizione differenti. Sul fronte delle formazioni, l’Atalanta deve ancora fare i conti con l’emergenza difensiva, valutando le condizioni di Kolasinac e Hien, con De Roon pronto a rimanere nei tre centrali difensivi. Sulla fascia destra rimane in dubbio il ballottaggio tra Bellanova e Zappacosta, mentre in mezzo al campo dovrebbero esserci i soliti Ederson e Pasalic. L’attacco, che ha ben funzionato finora, sarà confermato in blocco con un Retegui in gran spolvero. Per il Celtic, invece, non si prevedono assenze rilevanti, con Rodgers che potrà contare su una rosa al completo per cercare di strappare punti preziosi.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolašinac; Bellanova, Pasalic, Éderson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Bernardo; Kuhn, Maeda, Furuhashi.

Leggi anche: