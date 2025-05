Champions League, il record mai visto: cosa succederà all’Inghilterra

L’Inghilterra ha fatto la voce grossa. E questa volta il ruggito entra nei libri della Champions League come una prima volta assoluta: saranno infatti sei le squadre della Premier League a partecipare alla massima competizione continentale nel 2025-2026, un record mai visto prima nella massima competizione continentale.

Sarà una Champions 'Premier' League: record storico, l'Inghilterra con sei squadre nel 25/26 😮 https://t.co/6LRp5GfHX4 — GOAL Italia (@GoalItalia) May 8, 2025

Tutto questo avviene per merito di ciò che è successo nelle semifinali di Europa League, dove Manchester United e Tottenham hanno fatto il vuoto vincendo nettamente e guadagnandosi l’accesso a una finale tutta britannica.

Il paradosso è affascinante: né gli Spurs né i Red Devils sono in corsa per un posto Champions in campionato, ma la finale di Europa League mette in palio un biglietto d’oro. Chi alzerà il trofeo, infatti, volerà direttamente tra le grandi d’Europa, aggiungendosi al poker di club già qualificati via Premier e al Chelsea, quinto, in posizione utile grazie al nuovo ranking Uefa.

Al momento, la mappa si legge così: Liverpool, Arsenal, Manchester City e Newcastle sono qualificate direttamente dal campionato. Il Chelsea accede per meriti Uefa. La sesta casella spetta dunque alla vincente di quella che si annuncia una finale rovente tra United e Tottenham. Sei squadre, sei bandiere inglesi pronte a sventolare in Europa.

Mentre l’Inghilterra esulta, l’Italia osserva con un misto di ammirazione e rimpianto. Dopo aver piazzato cinque squadre in Champions quest’anno, il sogno del bis è sfumato. Il calcio italiano resta competitivo, ma ancora una volta la Premier League dimostra di essere dominante sul piano sportivo ed economico, dettando legge anche nei numeri.

