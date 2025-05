Champions League 2025/26: pronostico fasce e statistiche italiane

La Champions League 2025/26 si preannuncia ricca di novità, non solo per il nuovo format che coinvolgerà ben 36 squadre, ma anche per la modalità di suddivisione delle fasce. L’attenzione di tifosi e addetti ai lavori è già alta per comprendere come verranno composte le urne, da cui dipenderanno le prime avversarie che ogni squadra dovrà affrontare nella fase iniziale della competizione più prestigiosa d’Europa.

Nuove fasce e ranking: statistiche e cambiamenti per la Champions 2025/26

La stagione 2025/26 segnerà un cambiamento storico nella Champions League. Le classiche otto gironi lasciano spazio a una fase unica con 36 squadre, suddivise in quattro urne da nove, secondo il ranking UEFA basato sulle ultime cinque stagioni. UEFA specifica che la prima fascia comprenderà la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club, mentre nelle altre fasce (2, 3 e 4) verranno inserite le restanti formazioni secondo l’ordine di ranking.

La vincente dell'Europa League parteciperà alla Champions League ma non sarà più automaticamente in prima fascia: la sua posizione dipenderà unicamente dal ranking.

parteciperà alla ma non sarà più automaticamente in prima fascia: la sua posizione dipenderà unicamente dal ranking. Ogni squadra affronterà otto avversarie diverse, due per ogni urna, con incontri sia in casa che in trasferta, decisi tramite sorteggio.

La presenza di due posti aggiuntivi per Inghilterra e Spagna amplia ulteriormente la platea delle qualificate.

e amplia ulteriormente la platea delle qualificate. Le fasce sono dinamiche e cambiano in base agli ultimi risultati nazionali e al coefficiente UEFA quinquennale.

Le simulazioni attuali, basate sui piazzamenti nei campionati 2024/25, vedono già l’accesso ufficiale di Inter, Napoli e Atalanta per l’Italia, mentre il quarto posto è ancora conteso tra Juventus, Roma e Lazio, tutte molto vicine in classifica. Olympiacos avrà un posto certo grazie all’accesso diretto riservato in sostituzione della vincente della Champions League, già qualificata tramite il proprio campionato. Nella Premier League inglese, la lotta tra Manchester United e Tottenham si deciderà anche in base all’esito della finale di Europa League.

Il nuovo sistema rende le previsioni sulle sfide della fase iniziale più incerte, poiché le urne non determinano più i gruppi ma solo il calendario degli incroci, aumentando la varietà delle partite e la competitività del torneo.

In sintesi, la Champions League 2025/26 offrirà un format rinnovato, con maggiore imprevedibilità sia nella composizione delle fasce che nel sorteggio degli avversari. Le squadre italiane vedono già qualificate Inter, Napoli e Atalanta, mentre il quarto posto si deciderà solo all’ultima giornata tra Juventus, Roma e Lazio. Le quote delle scommesse, in attesa dei sorteggi definitivi, rispecchiano l’incertezza e la suspense che accompagnano ogni edizione.

