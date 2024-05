Champions League, finale tra Borussia Dortmund e Real Madrid: parla Ancelotti. Champions League, finale tra Borussia Dortmund e Real Madrid: parla Ancelotti. Cresce l’attesa per la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid, in programma domani sabato 1° giugno 2024 a Wembley. Carlo Ancelotti ha commentato la possiblità del record assoluto di ben sei vittorie nella competizione da allenatore e del ruolo di favoriti durante un’intervista al El Chiringuito. Ancelotti ha dichiarato: “A settembre non c’era grande ottimismo nell’ambiente, vorrei ricordarlo. È stata brava la società a prendere le decisioni giuste, ingaggiando giocatori come Joselu, Fran García e Bellingham. È vero che abbiamo perso un pezzo molto importante nelle ultime due stagioni come Benzema, ma c’era la certezza che in attacco avessimo tante risorse in attacco. Poi abbiamo pensato di rinforzarci con un profilo che non avevamo come Joselu, che è forte di testa, e con il ritorno di Brahim Diaz che aveva fatto benissimo al Milan, al posto di Asensio”. (Continua a leggere dopo le foto)

Ancelotti sul ruolo di favoriti in questa finale contro il Borussia Dortmund ha ammesso: “Da queste parti tutti ci danno per favoriti, ma non è ovunque così. Credo che la vittoria l’Atalanta in Europa League contro il Bayer Leverkusen sia un avvertimento per noi e per tutto il calcio in generale”. L’allenatore si è infine espresso sulle sue previsioni per il Pallone d’Oro: “Per questa stagione è una lotta tra Vinicius e Bellingham, vedremo cosa succederà nella finale di Champions League, all’Europeo e in Copa América. Hanno entrambi ottime possibilità. Con Vinicius ho lavorato molto in campo, è una persona concentrata su quello che fa. Soffre gli insulti, ma pensa sempre agli allenamenti e posso dire che è migliorato parecchio. Sono sicuro che continuerà a crescere anche in futuro”.