Champions League, Borussia Dortmund-Real Madrid: le probabili formazioni. Questa sera 1° Giugno 2024 il Real Madrid di Carlo Ancelotti si gioca la quindicesima affermazione nella massima competizione continentale contro il Borussia Dortmund di Edin Terzic. La partita, valevole per la finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset, su Canale 5. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Mediaset Infinity. Inoltre, sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go. (Continua a leggere dopo le foto)

La finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid è in programma alle ore 21 di oggi al Wembley Stadium di Londra (Inghilterra). L’arbitro sarà Obrenovic (Slovenia).Gli assistenti: Klancnik-Kovacic. IV uomo ufficiale: Letexier (Francia). VAR: Kajtazovic (Slovenia). Assistente VAR: Irrati (Italia). Vediamo isieme le probabili formazioni con sui le due squadre scenderanno in campo:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinícius.