Cecilia e Ignazio sposi, le parole di lui fanno piangere gli italiani (VIDEO)

Nel pomeriggio di ieri, domenica 30 giugno 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo 7 anni insieme, sono diventati marito e moglie. La sorella di Belen e il figlio del famoso ciclista Francesco Moser hanno così coronato un rapporto sentimentale che è iniziato nel 2017 quando i due si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip. I due hanno celebrato il matrimonio nella magnifica Villa Medicea "La Ferdinanda", una dimora da sogno nelle campagne toscane di Carmignano, in provincia di Prato. Il momento più commovente è quanto gli sposi hanno fatto un discorso davanti all'altare con le parole di Ignazio Moser che hanno commosso tutti i presenti e non solo.

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Le celebrazioni del matrimonio sono iniziate il giorno prima, con una cena con pochi invitati tra le campagne della Toscana. Il matrimonio vero e proprio è stato ieri nel tardo pomeriggio. Cecilia è stata accompagnata all'altare da papà Gustavo. Belen, scelta come sua testimone, non è riuscita a trattenere le lacrime vedendo la sua amata sorella celebrare le nozze. A celebrare il matrimonio con rito civile è stato un amico della coppia, mentre i testimoni di Ignazio sono stati i fratelli maggiori Carlo e Francesca. Circa 200 gli invitati, tra cui Giulia De Lellis, Andrea Damante, Tony Effe e il cantante Tananai come ospite speciale che si è esibito durante la cerimonia. Nella serata di ieri, a nozze ormai avvenute, sono saltati fuori sui social tra i quali anche i video dei discorsi che si sono dedicati gli sposi. Le parole d'amore di Ignazio hanno commosso tutti. Cosa si sono detti i due, un attimo prima di diventare marito e moglie?

Il discorso di Cecilia Rodriguez all’altare

Cecilia Rodriguez è stata molto diretta, poche parole ma ricolme dell’amore che prova per quello che ad oggi è suo marito. “Io non mi sono preparata un discorso, ma ho pensato a cosa dirti o a cosa scrivere. La verità è che io non sono brava a scrivere. Quindi non mi sembrava il caso oggi di mettermi a scrivere qualcosa. Anche perché noi siamo due persone che si sono sempre guardate negli occhi e che hanno sempre avuto il coraggio di dirsi tutto quello che si dovevano dire, nel bene e nel male. Quindi ce ne siamo dette tante. Oggi volevo ringraziarti perché non mi hai voluto mai cambiare, mi hai accettato così come sono – ha detto la sposa guardando negli occhi il compagno -. Questa è la dimostrazione più grande d’amore che possa esistere. Mi ami come sono, con i miei pregi e con i miei difetti, che sono tanti. Questo è uno dei motivi per i quali ti amo e ti sono grata”, le parole di Cecilia. La sorella di Belen ha espresso il suo amore non solo a parole. Sull’orlo dell’abito da sposa ha fatto scrivere la frase di una canzone di Biagio Antonacci: “Quanta vita c’è in questa vita insieme a te”. Poco prima, aveva preso la parola Ignazio Moser e ha emozionato tutti.

