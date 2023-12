Tempi duri per Caterina Balivo: il suo programma “La volta buona“, in onda nel pomeriggio su Rai 1, non decolla. Stando ad un’indiscrezione riportata da Alberto Dandolo di “Oggi”, gli ascolti non sorridono al programma e i vertici della rete pubblica starebbero pensando di sostituire il programma condotto da Caterina Balivo. (Continua…)

Leggi anche: “La volta buona”, il lieto annuncio arriva in diretta tv: Balivo emozionata

Leggi anche: Rai in lutto, addio al volto storico della televisione italiana

“La volta buona”, gli ascolti non decollano

“La volta buona” è un programma televisivo di genere talk show e rotocalco in onda dall’11 settembre 2023 su Rai 1. La trasmissione ha preso il posto di “Oggi è un altro giorno”, condotto nella stessa fascia oraria da Serena Bortone. Il programma è condotto da Caterina Balivo, che torna dopo il flop di “Vieni da me”. Anche questo programma, però, sembra non decollare. Gli ascolti non sorridono alla Balivo e i vertici della rete pubblica starebbero pensando ad un cambio di rotta. (Continua…)

Leggi anche: “Affari tuoi”, bufera su mamma e figlio: tanti soldi in ballo, poi la decisione

Leggi anche: La famosa di Canale 5 è diventata mamma: è nata la sua prima figlia

Caterina Balivo potrebbe essere sostituita

Stando ad un’indiscrezione pubblicata dal settimanale “Oggi”, i vertici della rete pubblica non sarebbero felici degli ascolti raccolti dal programma “La volta buona”. La conduttrice Caterina Balivo, dunque, potrebbe essere sostituita. Sarebbe un brutto colpo per lei, tornata in Rai dopo la cancellazione di “Vieni da me”. Poteva essere una rivincita per la nota conduttrice televisiva ed invece anche questa volta gli ascolti non sorridono ai suoi programmi. Probabilmente il problema principale è la fascia oraria: Mediaset è troppo forte dalle 14 alle 16. (Continua…)

Chi potrebbe prendere il suo posto

Per una che va, però, ce n’è sempre uno che viene. Se l’indiscrezione riportata da “Oggi” fosse confermata, al posto di Caterina Balivo arriverebbe un nuovo programma con un nuovo conduttore. Se infatti “La volta buona” non sta dando i propri frutti, dall’altra “Bella Mà” di Pierluigi Diaco sta ottenendo buoni risultati. Il noto conduttore televisivo potrebbe essere promosso, passando da Rai 2 a Rai 1 e prendendo il posto di Caterina Balivo nella fascia oraria pomeridiana.