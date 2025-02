Cassano parla di Antonio Conte e del Napoli: “Successo qualcosa di inconcepibile”

Nel corso della trasmissione Viva el Futbol, in onda su Twitch e YouTube, Antonio Cassano ha espresso la sua opinione sulla lotta scudetto e sulla situazione del Napoli di Antonio Conte. L’ex calciatore ha analizzato il momento dell’Inter, sottolineando come la squadra di Simone Inzaghi sia attualmente la favorita per la vittoria finale.

Secondo Cassano, nonostante l’Inter sia in testa alla classifica, la squadra nerazzurra ha però alcune lacune nel gioco offensivo: “L’Inter non ha dribbling, non ha la giocata alla Sanchez. Se non stanno bene fisicamente, l’Inter è così”.

L’ex attaccante ha poi parlato della recente vittoria dell’Inter contro il Genoa, evidenziando le difficoltà incontrate dalla squadra di Inzaghi: “A me Barella non piace, ma è stato il migliore col Genoa. Gli altri hanno fatto una grande fatica tutti. Senza quella deviazione di Masini, la partita non la portano a casa“.

Infine, ha ribadito l’importanza dei 3 punti conquistati dai nerazzurri: “Ora l’Inter è la favorita e se vince a Napoli taglia fuori i partenopei dalla corsa scudetto. A quel punto dovrebbero vincerle tutte, sperando nei passi falsi dell’Inter”.

Cassano: “Antonio Conte si è arreso”

Cassano si è poi soffermato sul difficile momento del Napoli, criticando le scelte della società e il rendimento della squadra: “Mi è dispiaciuto molto per quello che è successo al Napoli. Conte è dispiaciuto, amareggiato, non lo vedo aggressivo e sul pezzo. Vedo una resa nelle sue dichiarazioni”.

L’ex giocatore ha duramente attaccato la gestione del mercato, evidenziando la cessione di un giocatore chiave senza un adeguato sostituto: “È inconcepibile perdere a gennaio il tuo giocatore più forte e non sostituirlo. Poi a sinistra si sono fatti tutti male ed ha dovuto cambiare modulo. L’unico che ne ha giovato è stato Raspadori. Una volta che si è fatto male Neres, non ha più alternative”.

Infine, Cassano ha espresso dubbi sulla permanenza di Conte in panchina, sottolineando la sua mentalità vincente: “Conte vuole vincere e non accetterà mai di arrivare tra le prime quattro. A lui non interessa il secondo, terzo o quarto posto nemmeno se allena la Sanmartinese”.

Leggi anche: