Olimpiadi, caso Senna: allenamenti del nuoto ancora cancellati – Cattive notizie arrivano da Parigi. Acqua ancora inquinata e non adatta a nuotare. Per questa ragione gli organizzatori hanno deciso di cancellare gli allenamenti in programma oggi, martedì 6 agosto 2024. Si tratta dell’ennesimo problema per gli atleti che sono impegnati nel nuoto in acque libere. Tra questi anche l’azzurro Gregorio Paltrinieri. (continua a leggere dopo le foto)

Caso Senna, allenamenti di nuoto ancora cancellati

Restano in forse le gare di nuoto in acque libere previste tra giovedì e venerdì. Mentre i livelli di batteri Escherichia coli rientravano nella soglia accettabile, i livelli di un altro batterio, gli Enterococchi, no. “La revisione della qualità dell’acqua ha mostrato che i livelli di E. coli variavano da 326 a 517 (considerati “molto buoni” a “buoni”) nei quattro punti di raccolta presi il 5 agosto tra le 5:00 e le 6:00 del mattino“, ha aggiunto World Aquatics. E ancora: “Tuttavia, i livelli di Enterococchi hanno superato le soglie massime durante la revisione mattutina. Gli ultimi campioni di Enterococchi (prelevati tra le 12:30 e le 13:20 del 4 agosto) hanno mostrato livelli che superavano le soglie massime accettabili di World Aquatics”. (continua a leggere dopo le foto)

Le gare di 10 km in acque libere dovrebbero tenersi tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto

“L’Equipe”, il più celebre quotidiano sportivo francese, ha scritto che la Senna non sarebbe stata balneabile nemmeno ieri, giorno della staffetta mista di triathlon, in uno dei quattro punti della prova. Gli atleti però, informati della situazione, avrebbero deciso di gareggiare lo stesso, ha spiegato in una conferenza Anne Descamps, portavoce del Comitato organizzatore di Parigi 2024.