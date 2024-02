Carambola assassina, morti due giovanissimi: “Nulla da fare, lo schianto è tremendo”

Nuovo incidente in Italia, durante la notte due giovanissimi hanno perso la vita. Lo schianto, infatti, è stato per loro fatale. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma a nulla è valso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine delle forze dell’ordine, le quali stanno cercando di capire cosa sia successo esattamente. (Continua…)

Leggi anche: Incidente ferroviario: donna muore travolta da un treno

Leggi anche: Bambino di 2 anni trovato morto in casa, poi la scoperta choc: cosa gli è successo

Incidente, morti due giovanissimi

Durante la notte, intorno alle 2:30, due giovanissimi sono stati coinvolti in un incidente stradale. Lo schianto è stato per loro fatale. L’allarme è stato dato dagli altri automobilisti che hanno assistito all’incidente. I soccorsi sono stati immediati, ma i due giovani, di 21 e 22 anni, non ce l’hanno fatta. L’auto con a bordo i due ventenni è uscita di strada, ribaltandosi. La dinamica dell’incidente, però, è ancora al vaglio delle autorità. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia, oltre ai soccorsi e ai vigili del fuoco. (Continua…)

Leggi anche: Moglie e marito muoiono insieme a distanza di pochi minuti: il motivo è sconvolgente

Leggi anche: Aereo si schianta in strada e colpisce le macchine: un massacro

Incidente Lecco

L’incidente è avvenuto presso il lungolago di Caviate, a Lecco, in un tratto adiacente all’uscita della Superstrada 36. L’intera comunità di Lecco è scossa da quanto accaduto e ora vive il lutto con tremenda angoscia. L’auto con a bordo i due giovanissimi, per cause ancora da accertare, è uscita di strada, ribaltandosi. La carambola si è rivelata assassina per le due vittime di 21 e 22 anni. Ci stringiamo al dolore dei familiari e possiamo solo immaginare che momento di tristezza stiano vivendo. (Continua…)

Intera comunità scossa

L’intera comunità di Lecco, come dicevamo, è scossa per l’accaduto. La morte dei due ragazzi giovanissimi ha lasciato un vuoto incolmabile. L’incidente, però, solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza stradale, in particolare nelle ore notturne, oltre che sulla necessità di rafforzare le misure preventive per evitare che simili tragedie si ripetano.