Caos treni, Ferrovie dello Stato grida al complotto: “Troppi incidente anomali”

Ferrovie dello Stato è una società a controllo pubblico italiana che opera sia nel settore del trasporto ferroviario sia in quello del trasporto pubblico locale, nonché in quello delle merci; il tutto è gestito da società partecipate quali Trenitalia o Mercitalia Rail. In queste ore, a causa di troppi incidenti anomali che hanno creato un caos nella circolazione dei treni, Ferrovie dello Stato sospetta una complotto.

Caos treni, Ferrovie dello Stato grida al complotto

In questi giorni l’Italia sta registrando un vero e proprio caos per quanto riguarda i treni. Dopo l’ennesimo rallentamento dovuto ad un incoveniente tecnico sulla linea dell’alta velocità tra Roma e Firenze, il gruppo Ferrovie dello Stato, come riportato da Fanpage, ha deciso di depositare un esposto per far luce sui “troppi incidenti sospetti”. Poi nella nota Fs ha fatto sapere che “alla luce dell’ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette, ha preparato un esposto denuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti”.

