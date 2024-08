Il campione olimpico Wiffen in ospedale per un virus: aveva nuotato nella Senna

Un altro malore per un atleta che ha gareggiato nuotando nella Senna. Daniel Wiffen è stato ricoverato d’urgenza in ospedale la scorsa domenica, 11 agosto 2024, perché si è sentito poco bene. Lui stesso ha annunciato la notizia con un messaggio sui social, scusandosi per l’inconveniente che non gli ha permesso di partecipare alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Cosa gli è successo? (Continua dopo le foto)

Daniel Wiffen campione olimpico

Daniel Wiffen è uno dei grandi protagonisti del mezzofondo di nuoto in questa edizione delle Olimpiadi. Il 23enne irlandese ha trionfato negli 800 m stile libero guadagnandosi l’oro e bronzo nei 1500 maschili. Il nuotatore irlandese, dopo le medaglie nel mezzofondo, aveva preso parte anche alla 10 km in acque libere lo scorso venerdì 9 agosto, terminando la prova 18° in poco più di 1h 57′. “Probabilmente è stata una delle cose peggiori mai fatte”, le parole dell’atleta dopo la competizione. (Continua dopo le foto)

Thanks everyone who reached out, I’m incredibly disappointed to miss out on the opportunity to be flag bearer last night.



Yesterday I rushed to hospital as I was very unwell with a bug that I am being treated for, and am feeling better now. I hope everyone enjoys the evening… — Daniel Wiffen (@WiffenDaniel) August 12, 2024

Daniel Wiffen in ospedale: l’annuncio dell’atleta

Con un post sul suo profilo X, Daniel Wiffen ha spiegato il motivo per cui non c’era alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, dove avrebbe dovuto fare da portabandiera per l’Irlanda. “Sono incredibilmente deluso di aver perso questa opportunità. Il giorno prima sono finito in ospedale perché non stavo bene a causa di un virus per il quale sono in cura, ma ora mi sento meglio”, ha scritto il campione. Fortunatamente è tornato a casa il giorno dopo. Subito in tanti hanno pensato che il nuotatore potesse aver contratto il virus dopo aver nuotato nella Senna.

