Home | Ascoli Piceno, Tir avvolto dalle fiamme sulla superstrada: traffico in tilt per ore

Marchigiano, il raccordo autostradale Ascoli-Mare è stato il teatro di uno scenario preoccupante: un camion ha preso fuoco richiedendo l’intervento dei soccorsi.

Tir in fiamme sul raccordo autostradale

Ieri pomeriggio, si è aperto uno scenario terrificante per i conducenti che stavano transitando sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Mare. Verso le ore 14.30, un camion ha preso fuoco all’altezza dell’uscita per Monteprandone generando il panico. Per via delle sterpaglie sul terreno adiacente, le fiamme hanno iniziato a propagarsi anche a bordo della carreggiata a poca distanza dallo svincolo per accedere al casello della A14.

Pompieri in azione per spegnere le fiamme

Le fiammate e i nuvoloni neri hanno cominciato ad offuscare la visibilità comportando un rischio per la sicurezza dei conducenti degli altri veicoli in transito sulla Ascoli-Mare. L’accadimento ha richiesto l’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Gli operatori sono giunti sul luogo per gestire l’emergenza. Sul posto dell’incidente sono arrivati i cinque mezzi antincendio e dodici operatori dei vigili del fuoco dispiegati per far fronte all’incidente.

