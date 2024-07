Camillo Ruini ricoverato, poi l’orrore: si scatena la bufera

Il cardinale Camillo Ruini è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma nella serata di sabato, 6 luglio 2024. Il cardinale si è sentito male e ha accusato un dolore al torace, segno di un possibile infarto. Per questo è stato ricoverato in terapia intensiva cardiologica. L’ospedale ha fatto sapere che il paziente è vigile e che le sue condizioni sono stabili. Intanto sono esplosi i commenti di cattivo gusto e gli insulti verso il cardinale Ruini, dopo la notizia del ricovero. (Continua dopo le foto)

Chi è il cardinale Camillo Ruini

Camillo Ruini è stato per oltre quindici anni, dal 1991 al 2007, presidente della Conferenza episcopale italiana, e contemporaneamente Vicario del Papa per la diocesi di Roma. Due incarichi che fanno di lui un punto di riferimento assoluto per il Vaticano in quegli anni. Fu uno stretto collaboratore di Papa Giovanni Paolo II ed è stato anche tra i grandi elettori al conclave nel quale fu eletto Benedetto XVI. All’età di 93 anni, Camillo Ruini è ancora un personaggio influente nella Chiesa cattolica. Tuttavia, in molti hanno un’idea negativa su di lui, come mostrano i messaggi di odio che sono comparsi ovunque dopo il suo ricovero in ospedale. (Continua dopo le foto)

Cardinale Ruini, i messaggi di odio dopo la notizia del ricovero

Su Facebook, sugli spazi dei quotidiano online dedicati al commenti, chiunque abbia condiviso la notizia del ricovero del Camillo Ruini, ha dovuto fare i conti con messaggi d’odio rivolti alla figura del cardinale. In tanti hanno voluto criticare la posizione di potere di Ruini e le ricchezze acquisite all’interno della Chiesa. “E il monolocale da 500 mq a chi andrà?”, ha scritto qualcuno. “Non sarà la vendetta di Scalfaro?”, ha scritto un altro utente, riferendosi alle rivelazioni dello stesso cardinale sulle beghe di Palazzo contro Berlusconi, orchestrate dall’ex presidente della Repubblica. “Certamente non avrà dovuto aspettare come migliaia di altri utenti, per essere visitato…”, ha aggiunto un altro utente. “93 anni da servito e riverito”, si legge ancora. Altri commenti sono stati ancora più impietosi.

