Calhanoglu Inter. Il centrocampista turco è stato uno degli mvp della stagione. Gol, assist e giocate determinanti: Calhanoglu è divenuto il faro del centrocampo di Simone Inzaghi. Molti club hanno messo gli occhi su di lui, tra questi il Bayern Monaco. Il centrocampista ha finalmente rotto il silenzio in merito al suo futuro. (Continua…)

Calhanoglu Inter, il turco rompe il silenzio

Hakan Calhanoglu è oggetto di mercato. Dopo la stagione appena conclusa, molti club hanno messo gli occhi su di lui. In particolare, il Bayern Monaco vorrebbe riportare il centrocampista in Germania. La destinazione non sarebbe sgradita al turco, che tornerebbe in Baviera da campione.

Nelle ultime ore, però, Calhanoglu ha definitivamente rotto il silenzio in merito al suo futuro, allontanando le voci di mercato che circolano sul suo conto. “Sono estremamente felice all’Inter. Il rapporto che condivido con il club e i nostri incredibili tifosi è davvero speciale. Insieme, abbiamo raggiunto traguardi significativi e sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l’Inter in futuro“, ha dichiarato il centrocampista.