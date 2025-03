Calendario scolastico 2025/26: le date di inizio e fine delle scuole per il prossimo anno – Il calendario scolastico del prossimo anno, che andrà da settembre 2025 a giugno 2026, è già stato deliberato da alcune regioni italiane. Anche se le date di inizio e fine delle lezioni possono variare leggermente, tutte le scuole sul nostro territorio dovrebbero cominciare e terminare grossomodo nello stesso periodo. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Garlasco, spunta la telefonata di una donna: cosa si scopre e cosa non torna

Leggi anche: Garlasco, spunta un nuovo indizio tra i reperti: “Sopra c’è la sua impronta”

Calendario scolastico 2025/26: le date di inizio e fine delle scuole per il prossimo anno

Mentre gli studenti si preparano alle vacanze di Pasqua 2025 con numerosi ponti e festività, ha cominciato a suscitare interesse il calendario scolastico 2025/26. Già si conoscono le date precise di inizio e fine di alcune regioni. Il calendario scolastico non è solo un argomento di interesse per le famiglie che pianificano le vacanze, ma anche un argomento ricorrente nel dibattito pubblico, soprattutto in riferimento alla possibilità di ridurre la pausa estiva. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Papa Francesco, il medico rivela: “Ecco quando credeva di non farcela”

Leggi anche: “C’è un corpo sui binari”: terribile scoperta in Italia, circolazione sospesa

Calendario scolastico 2025/26: le date di inizio e fine

Alcune regioni italiane, in anticipo rispetto alle altre, hanno già reso note le date ufficiali del calendario scolastico per l’anno 2025/2026. Le prime regioni a deliberare il calendario sono state la Provincia Autonoma di Bolzano, la Valle d’Aosta e il Lazio. Ciascuna ha stabilito le date di inizio e fine d’anno scolastico in base alle proprie esigenze e tradizioni. Difatti benché il calendario scolastico in generale sia disciplinato a livello nazionale, ogni Regione ha una certa autonomia e può scegliere anche le chiusure per festività e vacanze. Aspetto questo che porta ad una certa variabilità tra le diverse aree del Paese. Insomma, non c’è un calendario che valga per tutti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva