Calciomercato Napoli, arriva il rinforzo per la difesa: Hermoso ha detto sì

Calciomercato Napoli. Il primo rinforzo del nuovo ciclo guidato da Antonio Conte potrebbe arrivare in difesa. La società azzurra avrebbe trovato l’accordo con Mario Hermoso, difensore attualmente in forza all’Atletico Madrid. Non è un’operazione semplice, ma il Napoli pare abbia il sì del calciatore spagnolo. (Continua…)

Calciomercato Napoli, si avvicina Hermoso

Il primo colpo del Napoli potrebbe essere in difesa e potrebbe arrivare a parametro zero. Da tempo, infatti, la società azzurra ha messo gli occhi su Mario Hermoso, che presto si svincolerà dall’Atletico Madrid. Nelle ultime ore, il presidente De Laurentiis e il dirigente sportivo Manna avrebbero intensificato i contatti con l’entourage del calciatore per battere la concorrenza.

Hermoso, dunque, potrebbe essere il primo rinforzo di Antonio Conte. Il passaggio alla difesa a tre sembra imminente e di conseguenza il Napoli deve infoltire la difesa. Lo spagnolo potrebbe essere perfetto per il modulo di Conte.