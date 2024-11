Home | Calciomercato, la Juventus vuole Sabitzer per rafforzare il suo centrocampo

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Marcel Sabitzer, attualmente al Borussia Dortmund, secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net. Il club bianconero sarebbe interessato ad acquistare il centrocampista austriaco già nella sessione di calciomercato a gennaio, nonostante il Dt Cristiano Giuntoli avrebbe parlato della necessità di prendere solo un difensore centrale per sostituire l’infortunato Bremer.

El Borussia Dortmund podría perder a Marcel Sabitzer próximamentehttps://t.co/Qr8aan9qQL — Fichajes.net (@fichajesnet) November 7, 2024

Il quotidiano sportivo spagnolo però si dice certo che il club bianconero sia da tempo sulle tracce di Sabitzer e che abbia già pronta una prima offerta da 15 milioni di euro per il Borussia Dortmund, proprietario del cartellino del classe ’94 nazionale austriaco. Alla Juventus, Thiago Motta vedrebbe in Sabitzer il tipo di calciatore che potrebbe fornire un equilibrio fondamentale alla sua squadra. Nonostante le buone prestazioni di Sabitzer, il Borussia Dortmund potrebbe infatti essere disposto a negoziare la sua cessione se l’offerta della Juventus risultasse vantaggiosa dal punto di vista finanziario, permettendo al club di reinvestire per rafforzare altre aree del campo.

Sabitzer, pilastro della nazionale austriaca da oltre dieci anni, ha un lungo percorso in Bundesliga: sei anni al Lipsia, poi il trasferimento al Bayern Monaco nel 2021. Dopo un breve periodo al Manchester United, ha firmato per il Borussia Dortmund nell’estate del 2023.

