Calciomercato Juventus. Oggi apre ufficialmente il calciomercato, ma le società italiane ed estere hanno iniziato già da tempo ad imbastire trattative. Qualche colpo è stato addirittura già ufficializzato. La Juventus è molto attiva sul mercato. La società vuole mettere a disposizione del nuovo allenatore Thiago Motta una rosa capace di essere competitiva sia in campionato che in Champions League. (Continua…)

Calciomercato Juventus, il focus sui colpi in entrata

Dopo l’arrivo di Thiago Motta, che ha preso il posto di Massimiliano Allegri, la società bianconera si è messa al lavoro per garantire una rosa completa al nuovo allenatore. Il primo acquisto sarà senza ombra di dubbio Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che arriverà dall’Aston Villa. La Juve è stata costretta a sacrificare i giovani Barrenechea e Iling Jr. per arrivare al brasiliano. Douglas Luis andrà a riempire lo spazio lasciato vuoto da Rabiot, che andrà via a zero.

Il brasiliano, però, non sarà l’unico colpo a centrocampo. La Juventus è forte anche su Khephren Thuram del Nizza. Potrebbe essere lui il secondo colpo di questa sessione di calciomercato. In difesa, invece, il primo obiettivo resta Riccardo Calafiori, che Thiago Motta ha già allenato al Bologna.