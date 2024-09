Calciomercato Juventus, Giuntoli studia già un doppio colpo

Calcio. Calciomercato Juventus. La Juventus è già al lavoro per pianificare il futuro. Anche se la finestra di mercato si è appena chiusa, il club torinese sta già guardando oltre, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la squadra di Thiago Motta. A tal proposito, come riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera avrebbe messo gli occhi su Jonathan David, attaccante del Lille, che sarà uno dei prossimi avversari in Champions League. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Nations League, perché è così importante per i Mondiali 2026

Leggi anche: Juventus, ecco la lista Uefa: c’è più di una sorpresa

Calciomercato Juventus, il doppio colpo di Giuntoli: David a zero e il rinnovo di Vlahovic

Calciomercato Juventus. Il piano di Cristiano Giuntoli è quello di assicurarsi Jonathan David a parametro zero, visto che il contratto dell’attaccante con il Lille scade a giugno 2025. Dopo il suo arrivo al Lille nel 2020 come erede di Osimhen, David si è fatto notare per le sue reti e le sue prestazioni, attirando l’attenzione di numerosi club. Ora potrebbe essere il momento per un cambiamento e la Juventus lo starebbe valutando seriamente come potenziale compagno di Dusan Vlahovic, il cui futuro al club è incerto. Al momento, David non sembra intenzionato a prolungare il suo contratto con il Lille, il che potrebbe spingere Giuntoli a tentare un’azione decisiva. (Continua a leggere dopo la foto)

Juventus al lavoro per rivedere l’accordo con Vlahovic

Calciomercato Juventus. Nel frattempo, la Juventus sta riflettendo sul futuro di Dusan Vlahovic. Il contratto dell’attaccante, in scadenza nel giugno 2026, prevede un salario di 12 milioni di euro netti all’anno, cifra che attualmente non rientra nei parametri finanziari del club. Per evitare situazioni simili a quella di Federico Chiesa, la Juventus intende rivedere l’accordo con Vlahovic. L’idea è di estendere il contratto, riducendo l’ingaggio annuale e distribuendo il salario su un periodo più lungo. Tuttosport riporta che ci sono già stati colloqui tra la società e l’agente dell’attaccante, Darko Ristic. Entrambe le parti sono ottimiste riguardo a una possibile intesa e nelle prossime settimane la trattativa dovrebbe intensificarsi, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.