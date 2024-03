Calciomercato Juventus, per il centrocampo salgono le quotazioni di Ferguson. Come ogni anno, alla fine del campionato di Serie A riparte il calciomercato estivo che spesso tende a regalare gioie ai tifosi. In modo particolare saranno i tifosi bianconeri a prestare molta attenzione al calciomertato della Juventus. La Vecchia Signora, dopo lo scivolone con il Napoli, ha bisogno di rivedere le sue priorità e una novità in campo per la prossima stagione di Serie A 2024/25 potrebbe portare ad una svolta. Tra i bisogni maggiori c’è sicuramente quello di trovare un buon rinforzo per il centrocampo e così in queste ore i nomi di Ferguson e Koopmeiners sembrano risuonare nell’ambiente bianconero.

Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, ha da tempo un debole per Koopmeiners, già seguito ai tempi del Napoli. Come riportato da Calciomercato.com, sembra che il dirigente bianconero sia rimasto favorevolmente impressionato anche da Ferguson, autore di una stagione strepitosa condita da 6 gol e 5 assist. Koopmeiners non è da meno, anzi è già in doppia cifra con 10 reti e 4 assist sfruttando anche il palcoscenico europeo. In comune hanno il doppio obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League e di guadagnarsi la chiamata di una grande squadra. A oggi Ferguson è in vantaggio in classifica e Koopmeiners rappresenta la priorità per il mercato della Juventus, ma da qui a fine stagione le cose possono ancora cambiare.