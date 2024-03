Calciomercato Inter, per la difesa si pensa a Kim, Smalling e Mavropanos

Calciomercato Inter, il caso Acerbi e il rendimento altalenante di de Vrij stanno spingendo l’Inter a cercare rinforzi in difesa per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport se in estate il difensore italiano dovesse partire e l’olandese non venisse confermato, la dirigenza nerazzurra punterebbe su un difensore di alto livello, capace di guidare la retroguardia. Tra i preferiti c’è Kim, l’ex difensore del Napoli.

Il Bayern lo ha acquistato per 50 milioni solo un anno fa, quindi è difficile ipotizzare una sua cessione, ma durante la stagione il coreano ha spesso perso il posto da titolare. Bisognerà aspettare e vedere chi sarà il nuovo allenatore dei bavaresi, anche se le relazioni con l’Inter sono consolidate, come dimostrano gli affari Sommer e Pavard. Non si può escludere la possibilità di una sua cessione in prestito, simile a quanto accaduto con Lukaku due anni fa.

Un altro nome sulla lista è Chris Smalling della Roma, reduce da una stagione difficile a causa dei problemi fisici. Ha solo un altro anno di contratto con i giallorossi ed è considerato adatto per una difesa a tre. Tuttavia, la sua situazione sarà valutata attentamente prima che l’Inter lo consideri come opzione.

C’è anche l’idea di Konstantinos Mavropanos, difensore greco del West Ham nato nel 1997. Anche se non è un titolare fisso, ha esperienza sia in difese a tre che a quattro, e ha lasciato un’impressione positiva quando era al Stoccarda. L’Inter continua a seguirlo da vicino.