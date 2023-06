L’Inter ha trovato l’accordo con il club arabo Al-Nassr per la cessione a titolo definitivo di Marcelo Brozovic: i dettagli dell’accordo e cosa manca

Raggiunto l’accordo economico tra l’Inter e l’Al-Nassr per la cessione di Marcelo Brozovic al club saudita. Dopo l’incontro tra le due dirigenze avvenuto nella giornata di lunedì, le parti hanno trovato l’intesa a 23 milioni di euro per il cartellino del centrocampista croato.

Adesso la palla passa a Brozovic che dovrà decidere se accettare la ricchissima offerta dell’Al-Nassr da 20 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni. Si chiude dunque dopo 9 stagioni (arrivato nel 2015 dalla Dinamo Zagabria) l’esperienza del numero 77 in nerazzurro che all’Inter ha collezionato 330 presenze totalizzando 31 gol e 43 assist. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

ISTANBUL, TURKEY – JUNE 10: Marcelo Brozovic of FC Internazionale and Phil Foden of Manchester City in action during the UEFA Champions League 2022/23 final match

Oggi il giorno di Marcus Thuram

L’addio di Brozovic sarà però anticipato da un importante arrivo ad Appiano Gentile: si tratta di Marcus Thuram che in queste ore è atterrato a Milano per sottoscrivere il proprio accordo con l’Inter. L’ex ‘Gladbach si trasferisce in nerazzurro a parametro zero andando a firmare un contratto da 6,5 milioni di euro netti a stagione.