Si sblocca il mercato in uscita dell’Inter. Marcelo Brozovic passa in Arabia Saudita, all’Al-Nassr, per 23 milioni di euro. Il croato saluta il club nerazzurro dopo otto stagioni

Brozovic all’Al-Nassr: le cifre

Marcelo Brozovic è pronto per una nuova avventura in Arabia Saudita: sarà un giocatore dell’Al-Nassr. Le due squadre hanno raggiunto un accordo riguardo alle cifre del trasferimento del centrocampista croato. Si prevede che il club saudita verserà circa 23 milioni di euro nelle casse del club nerazzurro. Per quanto riguarda Brozovic, egli riceverà uno stipendio di 20 milioni di euro all’anno per un contratto di durata triennale.

Al momento, il centrocampista è ancora sotto contratto con l’Inter fino al 2026, con uno stipendio di 12 milioni di euro lordi all’anno. Dopo otto anni e mezzo, durante i quali ha collezionato 330 presenze e realizzato 31 gol, il nazionale croato dirà addio all’Inter, con la conquista di uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Si sblocca il mercato dell’Inter

Grazie alla cessione di Brozovic può finalmente sbloccarsi il mercato in entrata nerazzurro. Dopo aver raggiunto un accordo per l’arrivo a parametro zero di Marcus Thuram, i nerazzurri adesso si concentreranno sui due obiettivi principali: Romelu Lukaku e Davide Frattesi.

Per il primo il Chelsea non apre al prestito e sarà dunque necessaria un’offerta monetaria per portarlo alla Pinetina. Per il centrocampista del Sassuolo invece l’accordo con Carnevali è già stato trovato sulla base di 35 milioni di euro più l’inserimento di Mulattieri nell’affare. In settimana ci saranno nuovi colloqui e l’obiettivo sarà quello di chiudere.