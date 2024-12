Calciomercato, il PSG torna all’assalto di Osimhen: la risposta del Napoli

PSG e Napoli, si riapre il fronte delle trattative per Victor Osimhen. Il club parigino torna alla carica per l’attaccante nigeriano, oggi al Galatasaray. E De Laurentiis non chiude alla possibilità di un trasferimento immediato. Il Paris Saint-Germain, dopo un avvio deludente in Champions League, ha bisogno di rinforzare l’attacco.

O empresário de Victor Oshimen esteve em Paris hoje.



O PSG planeja oferecer jogadores para facilitar a negociação com a Napoli e está disposto a oferecer Nordi Mukiele, Carlos Soler e Kang in- Lee.



O clube italiano tem interesse no sul-coreano. @DiMarzio pic.twitter.com/Kfcq4Xbe1O — Portal Paris Saint-Germain • 🇧🇷 (@portalpsg) July 15, 2024

Con soli 4 punti in cinque partite e un attacco che stenta a decollare, il club francese avrebbe rimesso Victor Osimhen nel mirino per rafforzare il reparto offensivo a gennaio. Nonostante il dominio in Ligue 1, la squadra di Luis Enrique fatica in Europa, dove ha segnato appena tre gol in cinque gare.

Le prestazioni sottotono di Kolo Muani e il rientro recente di Gonçalo Ramos, non ancora al meglio dopo un lungo infortunio, spingono il PSG a cercare soluzioni immediate. Victor Osimhen, oggi in prestito al Galatasaray, potrebbe essere la soluzione.

Il nigeriano, ceduto in prestito dal Napoli fino a giugno, è legato a una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, attivabile già nella finestra invernale, a cui si aggiungerebbero 25 milioni di indennizzo al club turco. Secondo quanto riportato da RMC Sport, Luis Enrique avrebbe ammesso l’errore di non aver spinto per il suo acquisto in estate.

Anche il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha dichiarato: “Se un’opportunità si presenta, la valuteremo”. Il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, spera di trattenere il giocatore fino al termine della stagione: “Victor ha detto che resterà qui. La clausola? Non importa, decide lui e ha già chiarito di voler proseguire con noi”.

La possibilità di una cessione a gennaio rimane comunque concreta. Il Napoli, attraverso il ds Manna, non esclude uno scenario di questo tipo: “Tecnicamente per Osimhen andare via a gennaio è possibile”. Il futuro di Osimhen si intreccia quindi con le ambizioni del PSG e le necessità del Galatasaray.

Se da un lato il club turco spera di continuare a contare sul nigeriano, dall’altro il Napoli osserva con attenzione, pronto a valutare un’offerta che potrebbe rappresentare una delle operazioni più importanti del mercato invernale. La palla, ora, sembra essere nelle mani del PSG, che dovrà decidere se affondare il colpo per il centravanti che potrebbe risolvere i problemi del suo attacco.

Leggi anche: