Calciomercato, Gasperini verso la riconferma all’Atalanta

Atalanta, Gian Piero Gasperini sembra indirizzato verso il rinnovo della guida della Dea, ma i giochi non sono chiusi. L’allenatore deve infatti resistere alle lusinghe di altre squadre determinate ad avere un assaggio delle sue skills tecniche. (Continua a leggere dopo la foto…)

Gasperini e l’Atalanta: il trionfo in Europa League

Gian Piero Gasperini non è un semplice allenatore per l’Atalanta. Dal 2026 il tecnico è riuscito a forgiare con le sue mani la squadra bergamasca risollevandola verso un presente (e futuro) brillante accanto alle big della Serie A. Gasp è infatti reduce da un trionfo con l’invincibile Bayer Leverkusen all’Europa League e ora ha guadagnato anche un trofeo a sugello del suo percorso di allenatore. Un’impresa ben riconosciuta dal club e dai tifosi che non fanno mancare a Gasperini stima e calore. Ma dopo 8 anni un cambiamento potrebbe essere per lui un’occasione ghiotta per trovare nuovi stimoli ed emozioni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Atalanta o Napoli, Gasperini davanti al bivio

Restare o lasciare. Gasperini si trova davanti a una decisione importante nonostante l’entusiasmo dell’ultima vittoria possa avergli dato una ottimo motivo per continuare a prendersi cura della Dea. Come sappiamo, il presidente del Napoli De Laurentiis lo ha voluto tentare con una nuova avventura nel suo club. La squadra partenopea potrebbe giovare di un approccio diverso e maturo per ritornare al livello di qualche tempo fa. Ma ora un’indiscrezione ci suggerisce quale possa essere la decisione di Gasperini.

