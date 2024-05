Gasperini al bivio dopo il trionfo in Europa League: il Napoli lo aspetta

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo il trionfo in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ha un’importante decisione da prendere. In quale panchina siederà durante la prossima stagione calcistica. Si tratta di capire se restare all’Atalanta oppure prendere in considerazioni le lusinghe di altre squadre. In tal senso, è De Laurentis a fargli l’occhiolino. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Calciomercato Milan, l’indiscrezione: super offerta dall’Arabia per Leao

Leggi anche: I migliori allenatori della storia del Milan

Gasperini al bivio, Atalanta o Napoli? A breve la decisione, le sue parole

Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria di mercoledì in Europa League, ha ammesso che la sua carriera è a un bivio. Le opzioni sono due: proseguire, anzi probabilmente concludere la carriera all’Atalanta, o fare il grande salto, magari al Napoli, per risollevare le sorti degli azzurri dopo una stagione a dir poco fallimentare. “Sono un po’ in una situazione dove hai una moglie con i figli e incontri una donna bellissima. Non so se il paragone regge, (ride, ndr.). Alla fine c’è chi va da una parte e chi va dall’altra”, ha affermato ai microfoni di Sky Sport, precisando che non c’è tanto tempo per prendere la decisione.

Molto dipenderà dall’esito dell’incontro che oggi, al massimo domani, lo stesso tecnico di Grugliasco terrà con la proprietà. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, solo poche ora fa ha fatto sapere che Gasperini dovrebbe restare. “Se uno deve scegliere il momento di uscire è questo. Ci rifletto, ma penso di no”, aveva affermato lo stesso Gasperini mercoledì. A Bergamo ovviamente, tutti sperano che il tecnico dell’Atalanta resti.