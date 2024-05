Calciomercato Milan, l’indiscrezione: super offerta dall’Arabia per Leao

Secondo una recente indiscrezione, il club arabo dell’Al Hilal sarebbe pronto a pagare un ricco bottino per portare via Leao al Milan. Si parla addirittura di “un’offerta economicamente irrinunciabile” per il talentuoso calciatore portoghese, che ora si trova davanti ad una scelta importante. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: I migliori allenatori della storia del Milan

Leggi anche: I migliori difensori della storia del calcio

Calciomercato, super offerta dell’Al Hilal per Leao: addio Milan?

A lanciare l’indiscrezione sull’offerta del club d’Arabia a Leao, ci ha pensato il quotidiano portoghese O’Jogo. Si parla di un’ingente quantità di denaro. Ben 175 milioni di euro, vale a dire la clausola rescissoria inserita nel contratto tra Leao e il Milan. Si tratta di una cifra che vale tre volte tanto quella che Leao percepisce al momento per giocare con i rossoneri.

Perché l’Al Halil è disposto ad arrivare a pagare una cifra del genere per il talento portoghese? In questa stagione l’Al-Hilal ha conquistato il titolo di campione d’Arabia vincendo con tre turni d’anticipo, dominando l’ intero campionato. Secondo quanto scrive O’Jogo, il club sarebbe intenzionato a dare l’assalto al Mondiale per Club, competizione che si disputerà nell’estate del 2025 e per farlo ha bisogno di assicurarsi una squadra di campioni, tra i quali Leao.