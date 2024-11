Calciomercato, Francesco Pio Esposito nel mirino del Bologna: l’Inter pensa a uno scambio

Calciomercato Bologna, potrebbe delinearsi una collaborazione di mercato strategica tra i rossoblu e l’Inter, con lo Spezia a fungere da collegamento chiave, come riportato dal Corriere dello Sport. Al centro dell’attenzione c’è Francesco Pio Esposito, giovane promessa del calcio italiano, di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito allo Spezia. Classe 2004, il centravanti ha già fatto parlare di sé con 11 presenze e 6 gol nella Serie B 2024-2025 e con le sue prestazioni nell’Under 21 italiana.

🇮🇹 Francesco Pio Esposito (2005) vs Ukraine U21 pic.twitter.com/12K9Uwlpk8 — non fan di Danilo (@Tipotimido2666) November 19, 2024

Il Bologna ha manifestato un forte interesse per Esposito, con il direttore sportivo Marco Di Vaio che ha seguito di persona diverse sue partite. La società emiliana lo considera un prospetto di grande talento e valore, capace di integrarsi perfettamente nel progetto tecnico della squadra rossoblù. Dal canto suo, l’Inter vuole garantire al giocatore un’esperienza in Serie A per accelerarne la crescita e considera l’ipotesi di inserirlo in un’operazione con il Bologna.

La trattativa potrebbe intrecciarsi con un’altra vicenda di mercato legata a Giovanni Fabbian. Il centrocampista, attualmente al Bologna, può essere riacquistato dai nerazzurri nell’estate del 2025 per una cifra di 12 milioni di euro. In quest’ottica, inserire Esposito in una trattativa più ampia potrebbe convenire a tutte le parti coinvolte, assicurando una soluzione win-win per le società e per il giovane attaccante, sempre più al centro delle attenzioni degli addetti ai lavori.

