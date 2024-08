Calcio. Calciomercato. La separazione tra Nico Gonzalez e la Fiorentina sembra ormai sempre più vicina. Dopo tre stagioni in viola, l’argentino, arrivato come giovane promessa, si appresta a lasciare Firenze, la città che ha visto la sua crescita calcistica. Curiosamente, il suo percorso sembra ricalcare quello di altri ex gigliati come Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic. Secondo quanto riportato da Sky, i contatti tra la Fiorentina e la Juventus continuano a ritmo serrato, e potrebbe non mancare molto alla conclusione positiva della trattativa. La Juventus, infatti, è alla ricerca di un esterno per completare la rosa, e Gonzalez sembra essere il profilo ideale. (Continua a leggere dopo la foto)

Calciomercato Fiorentina, Nico Gonzalez sempre più lontano

Calciomercato. Attualmente, la situazione in casa Fiorentina appare piuttosto chiara. Nico Gonzalez ha ufficialmente richiesto di essere ceduto e, di fatto, si trova in una posizione di separato in casa. Si allena da solo, in attesa che si sblocchi la situazione che lo porterà lontano da Firenze. La Fiorentina, dal canto suo, non intende trattenere il giocatore a tutti i costi, avendo già concordato con lui la possibilità di partire qualora si presentasse un’offerta in grado di garantirgli l’accesso alla Champions League. In questo contesto entra in gioco la Juventus, con cui Gonzalez ha già raggiunto un accordo personale, anche se manca ancora l’intesa definitiva tra i bianconeri e il club viola.

