Bellanova all’Atalanta potrebbe essere questione di ore. La Dea, scatenata sul mercato, ora vuole sistemare le fasce e per la destra ha messo nel mirino il classe 2000 in forza al Torino: per Bellanova sarebbe un ritorno, dato che ha visto la maglia nerazzurra nella stagione 2020 (in prestito dal Bordeaux) facendo però segnare una sola presenza ufficiale con gli orobici.

🚨🔀 More on Bellanova and Pedersen exclusive story.



Atalanta are already in advanced talks for Bellanova as details are being discussed to get the deal done. 🔵⚫️



Torino agreed on three year deal plus one year option with Marcus Pedersen from Feyenoord if Bellanova leaves. 🐂 pic.twitter.com/Z5GYhiZoz4