Calcio. Calciomercato, doccia fredda Juve: per l’Atalanta Koopmeiners “non si vende”. Tra gli obiettivi di calciomercato della Juve c’è sicuramente quello di portare in bianconero Koopmeiners. In queste ore, però, è giunta una brutta notizia per la Juve. In occasione della presentazione delle nuove maglie, l’ad dei bergamaschi Luca Percassi ha spiegato bene le intenzioni dell’Atalanta con il calciatore: “Per Koopmeiners vale sempre lo stesso discorso: è un giocatore fondamentale e non è nei nostri piani cederlo”. Il giocatore però avrebbe già detto sì ai bianconeri per un contratto da 4 milioni all’anno ma la Dea continua a fare muro e comunque non si sposta dalla richiesta di 60 milioni di euro. Cifra troppo alta per la Juve, con Giuntoli che sta lavorando per abbassare il prezzo partendo da 40/45 milioni di euro. (Continua a leggere dopo le foto)

Luca Percassi, poi, rimanendo in tema di calciomercato ha aggiunto: “La trattativa per Aleksey Miranchuk è in uno stato avanzato. Per Djimsiti, invece, è concreto l’interesse dell’Al-Rayyan, emerso ieri anche se in realtà va avanti da un po’ di tempo. Per noi il giocatore è importante, ce l’ha rivelato lui. Per adesso non c’è nulla di più. Chiunque esca va sostituito, ma in questo momento non siamo in una situazione di emergenza”.