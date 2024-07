Calcio. Calciomercato, riesplode il caso Osimhen: non si allena, l’agente dal PSG. Victor James Osimhen, classe 1998, è un calciatore nigeriano, attaccante del Napoli e della Nazionale nigeriana. Dopo aver mosso i primi passi da calciatore in Nigeria, nel 2017 è stato acquistato dal Wolfsburg, con cui ha debuttato come professionista. Nel biennio 2018-2020 ha giocato prima con lo Charleroi e poi con il Lilla. Dal 2020 milita nel Napoli, con cui ha vinto un campionato italiano (2022-2023). A livello individuale è stato nominato miglior giovane della Serie A nell’annata 2021-2022 e miglior attaccante della Serie A nella stagione 2022-2023, laureandosi, in quest’ultima, anche capocannoniere del campionato. Inoltre, nel 2023, è stato eletto Calciatore africano dell’anno, Migliore calciatore assoluto AIC ed è stato incluso sia nella Squadra dell’anno AIC che nella lista dei 30 candidati al Pallone d’oro. (Continua a leggere dopo le foto)

Victor Osimhen continua a tenere il Napoli e i napoletani col fiato sospeso. Mentre la preparazione per la nuova stagione va avanti, la punta si ferma e attende. Lo stop è dovuto alle condizioni fisiche non ottimali, con l’assenza all’allenamento per sottoporsi alle terapie per un leggero affaticamento. L’attesa, invece, è per buone nuove dal mercato, col nigeriano sul piede di partenza e con la speranza che il Psg possa portare al Napoli la giusta offerta per partire alla volta della capitale francese. L’agente Roberto Calenda è volato a Parigi per provare a definire l’affare e fare da mediatore tra il Napoli e i francesi. Il Psg vorrebbe, infatti, inserire delle contropartite tecniche e non superare i 100 milioni di euro, mentre AdL chiede solo cash e spinge per far rispettare la clausola da 130 milioni.