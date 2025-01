Calcio italiano sotto choc, allenatore cacciato per insulti a staff e calciatori. Il Presidente: “Mai sentito cose simili”

Il calcio moderno, pur evolvendosi continuamente, non smette mai di regalarci storie che sembrano appartenere a un’epoca passata, segnate da intemperanze e sfoghi che richiamano alla mente un’idea più folkloristica del gioco. Un esempio lampante arriva dal caso di Eziolino Capuano, allenatore noto per i suoi scatti d’ira e per le sue dichiarazioni clamorose.

OFFESE ALLA SQUADRA, IL #TRAPANI ESONERA EZIOLINO #CAPUANO



Il club siciliano "ha sollevato dall'incarico per giusta causa mister Ezio Capuano, a seguito delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all'intero gruppo squadra, che ha chiesto all'unanimità l'esonero" pic.twitter.com/mRbBxBgdr7 — Sportface (@sportface2016) January 28, 2025

L’allenatore, già finito sotto i riflettori di Striscia la Notizia in passato, ha visto la sua esperienza al Trapani finire bruscamente, dopo meno di un mese di permanenza. Martedì mattina, il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha annunciato l’esonero del Mister, motivandolo con un grave deterioramento del rapporto con i calciatori e lo staff tecnico.

La decisione è stata presa “per giusta causa“, a causa delle gravi offese e dei comportamenti irriguardosi rivolti da Capuano alla squadra e ai suoi collaboratori. Antonini, visibilmente scosso dalla situazione, ha dichiarato sui social: “Mai sentito in vita mia quello che mi hanno raccontato giocatori e staff“, evidenziando quanto la condotta del tecnico abbia influito sullo spogliatoio, portando i calciatori a chiedere un allontanamento definitivo di Capuano.

Il presidente Antonini ha aggiunto che la questione sarà ora sottoposta al collegio arbitrale per una valutazione formale della vicenda. Già in passato, Capuano aveva suscitato polemiche, per esempio in un caso clamoroso al Taranto, quando uno dei suoi giocatori diffuse un audio in cui l’allenatore urlava “vi squarto”. L’episodio gli fece “guadagnare” un Tapiro d’oro da Striscia la Notizia. Questi comportamenti, purtroppo, si sono ripetuti anche al Trapani.

Una brutta pagina per lo sport italiano

Eziolino Capuano era tornato alla guida del Trapani a metà dicembre, dopo l’esonero di Salvatore Aronica, ma fin da subito il rapporto con la squadra non è stato dei migliori. L’allenatore, famoso per i suoi metodi di lavoro estremi e per le sue dichiarazioni provocatorie, ha sempre avuto una concezione rigida e autoritaria del calcio.

L’esperienza di Capuano al Trapani si conclude con un bilancio di soli otto incontri, nei quali sono arrivate tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte, l’ultima delle quali ha visto la squadra perdere contro la Juventus Next Gen. Nonostante la buona partenza, l’impossibilità di gestire al meglio i rapporti con i giocatori ha determinato la fine di questa avventura.

Con l’esonero di Capuano, il Trapani si trova ora a dover affrontare una nuova sfida, cercando di riorganizzare la squadra e trovare una guida tecnica che possa restituire serenità e risultati. La figura di Eziolino Capuano, con il suo approccio spigoloso, ha dimostrato ancora una volta che il calcio conserva sempre quelle peculiarità umane e folli che lo rendono unico.

