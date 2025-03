Calcio in lutto: muore il giovane campione, era stato ingaggiato anche dalla Juventus

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Nico Hidalgo, ex centrocampista spagnolo, morto a soli 32 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni. Hidalgo aveva lasciato il calcio nel 2022 proprio a causa della malattia, che lo aveva colpito l’anno precedente mentre militava nell’Extremadura, squadra della quarta serie spagnola.

La notizia della sua morte è stata confermata da alcuni dei club in cui aveva militato durante la carriera, tra cui Granada, Cadice, Racing Santander ed Extremadura. Nico Hidalgo aveva anche vissuto un breve passaggio in Italia: nell’estate del 2014 la Juventus lo aveva prelevato dal Granada B, senza però mai inserirlo nella propria rosa e lasciandolo in prestito in Andalusia.

Nel corso della sua carriera, il centrocampista ha difeso i colori del Granada per quattro stagioni, prima di trasferirsi al Cadice e poi al Racing Santander, club in cui ha vissuto alcune delle sue stagioni migliori.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, spicca quello del Granada, club che lo ha visto crescere e debuttare tra i professionisti. Ecco la nota ufficiale pubblicata dalla società spagnola.

“Nico Hidalgo ci ha lasciato il 1° marzo 2025 all’età di 32 anni. Alle sue spalle c’è un innegabile esempio di lotta e sacrificio, come ha già dimostrato nel Granada, realtà che ha difeso tra il 2012 e il 2016 debuttando con la prima squadra. Nato a Motril, ha potuto sentire il calore dei tifosi granadini al Granada City Trophy 2022“.

Nico Hidalgo, un campione sfortunato

“Quel pomeriggio c’è stato un momento emozionante quando, insieme a Pepe Macanas, è sceso sul terreno di gioco del Nuevo Los Cármenes e ha ricevuto un’ovazione più che meritata dai suoi tifosi, che lo hanno sostenuto fin dal primo momento nella sua lunga e sfortunata battaglia contro la malattia”.

“Con l’addio di Nico”, conclude il comunicato, “non se ne va solo un calciatore eccellente, ma anche una brava persona. Ma l’affetto dei compagni di squadra, degli allenatori, dei lavoratori, dei dirigenti e dei tifosi sarà sempre presente. Riposa in pace, Nico Hidalgo García”.

L’ex centrocampista avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 30 aprile. Il suo coraggio e la sua determinazione nel lottare contro la malattia resteranno un esempio per il mondo del calcio e per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

