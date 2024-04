Cagliari-Verona 1-1: pari nello scontro salvezza

La partita valevole la trentesima giornata di Serie A tra Verona e Cagliari si è conclusa con un pareggio per 1-1.Bonazzoli del Verona ha segnato il primo gol al 30′ minuto, mentre Sulemana del Cagliari ha segnato il gol del pareggio al 74′ minuto.

Leggi anche: Calcio in lutto, il giovane campione muore in un incidente la notte di Pasqua

Leggi anche: Lecce-Verona 0-1: gol decisivo di Folorunsho

Il Verona ha ricevuto due cartellini gialli, uno a Duda al 27′ minuto e uno a Magnani al 90′ + 3′ minuto.

Il Cagliari non ha ricevuto cartellini gialli o rossi.

Il tabellino della partita

La partita di calcio si è giocata allo stadio Sardegna Arena di Cagliari.

Il Cagliari (4-3-2-1) schiera Scuffet in porta; Zappa, Dossena, Mina e Augello in difesa; Nandez, Makoumbou, Deiola e Luvumbo a centrocampo; Shomurodov e Lapadula in attacco.

Il Verona (4-2-3-1) risponde con Montipò tra i pali; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani e Cabal in difesa; Serdar e Duda a centrocampo; Mitrovic, Folorunsho e Noslin sulla trequarti; Bonazzoli unica punta.

Il testo non contiene informazioni sull’arbitro della partita.

Momenti clou dello scontro tra Cagliari e Verona

Il primo tempo della partita tra Cagliari e Verona è stato ricco di emozioni e azioni degne di nota.

La prima vera occasione arriva al 12′ quando Lapadula ci prova di sinistro, ma Serdar respinge la conclusione.

Al 27′ Duda riceve un cartellino giallo per un fallo tattico a centrocampo.

Il Verona passa in vantaggio al 31′ con Bonazzoli, che sfrutta un assist di Lasagna e batte Cragno con un preciso diagonale.

Al 40′ Bonazzoli innesca Folorunsho, che però non riesce a siglare il raddoppio.

Il primo tempo si conclude con due minuti di recupero, durante i quali Luvumbo non riesce a servire Shomurodov, lasciato solo in area di rigore.

Nessuna sostituzione è stata effettuata nel primo tempo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Ranieri in panchina durante la sfida tra Cagliari e Frosinone

La ripresa inizia con due sostituzioni, una per parte. Al 47′ il Verona sfiora il vantaggio, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il Cagliari risponde con un calcio d’angolo, il terzo della partita. Al 62′ il Verona ha un’occasione da gol, ma Scuffet salva. Al 66′ c’è un’altra sostituzione per il Verona. Lazovic calcia una punizione dalla lunga distanza, ma Scuffet blocca. Al 73′ il Cagliari effettua tre sostituzioni. Sulemana segna il gol del pareggio per il Cagliari al 76′. All’80’ Oristanio tira al volo, ma Cabal ribatte. All’83’ c’è un’altra sostituzione per il Cagliari. All’85’ c’è un’altra sostituzione per il Verona. Al 90′ Luvumbo ha una grande occasione, ma Montipò salva. Al 93′ Magnani riceve un cartellino giallo. La partita finisce in pareggio 1-1. Non ci sono minuti di recupero.

I prossimi appuntamenti di Cagliari e Verona

Dopo la partita, il Cagliari è rimasto 16° in classifica e il Verona è rimasto 15°.

Prossime partite del Cagliari

– 7 aprile contro l’Atalanta in casa (Serie A)

– 14 aprile contro l’Inter a Milano (Serie A)

– 19 aprile contro la Juventus in casa (Serie A)

Prossime partite del Verona

– 7 aprile contro il Genoa in casa (Serie A)

– 15 aprile contro l’Atalanta a Bergamo (Serie A)

– 20 aprile contro l’Udinese in casa (Serie A)

Bonazzoli (Verona) e Sulemana (Cagliari) firmano il pareggio

Bonazzoli, attaccante del Verona, ha segnato 2 gol in questa stagione di Serie A, posizionandosi al 100° posto nella classifica marcatori.

Sulemana, centrocampista del Cagliari, ha segnato anch’egli 2 gol in questa stagione di Serie A, condividendo con Bonazzoli la 100° posizione nella classifica marcatori.