La Roma dimostra che i tempi bui di inizio stagione sono passati schiantando il Cagliari per 4-1 nella sfida in terra sarda. I giallorossi hanno imposto il loro ritmo fin dalla prima frazione, sbloccando il risultato con Aouar al 19’ e incrementando il punteggio poco dopo con Lukaku, che ha approfittato di una disattenzione della retroguardia rossoblù.

Leggi anche: Dybala crack, altro infortunio per l’attaccante della Roma

Leggi anche: Europa League: Roma super, rimonta la Fiorentina

Infortunio per Dybala

Prima dell’intervallo fa però notizia l’infortunio capitato da Paulo Dybala uscito al minuto 43’, rimpiazzato da Belotti. L’ ex granata ha realizzato il 3-0 a inizio secondo tempo, sfruttando un assist di Paredes. La Roma non si è fermata e ha siglato il poker con la doppietta di Lukaku al 59’, che ha portato a cinque le sue reti in maglia giallorossa. Il Cagliari ha accorciato le distanze con un rigore trasformato da Nandez all’87’, ma non è servito a evitare la debacle.(CONTINUA DOPO LA FOTO)

Paulo Dybala sconsolato dopo un’occasione fallita (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

La Roma raggiunge così i 11 punti, a ben dieci però dalla capolista Milan, mentre il Cagliari resta fanalino di coda a soli 2 punti. Mourinho può essere contento della prova dei suoi, che hanno espresso qualità, grinta e efficacia. Ranieri, invece, deve fare i conti con una squadra ancora poco incisiva in attacco e disattenta in difesa evidenziato dal quarto ko di fila. Il tecnico rossoblù è in bilico e dovrà cercare di cambiare la rotta nelle prossime gare.