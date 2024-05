Cagliari, Ranieri dice addio dopo l’ennesimo capolavoro ma lascia una porta aperta – Claudio Ranieri ha deciso di lasciare il Cagliari e il calcio di club. Una scelta presa al termine di una stagione assai intensa. “Ho deciso che il Cagliari sarà l’ultima squadra che allenerò”, aveva detto lo scorso agosto ed è stato di parola, almeno per quanto riguarda le squadre di club. Non si può escludere che lui dica sì ad una panchina nazionale. “Ho ancora un anno di contratto, ma ora lasciatemi riposare e poi vedremo. L’entusiasmo è quello del primo giorno ed è la mia molla”, le dichiarazioni di Ranieri dopo la vittoria di domenica scorsa in casa del Sassuolo. (continua a leggere dopo le foto)

“Ho iniziato il mio percorso qui nel 1988. Ma dopo una promozione quasi inaspettata e la salvezza ho deciso che la cosa giusta è lasciare adesso, a malincuore perché è una decisione dura”. Così Claudio Ranieri, attraverso i social, spiegando le sue ragioni. “Sapete quanto avessi paura nel tornare e rischiare di macchiare i tre anni che mi avevano riempito il cuore. Non volevo venire, in parecchi insistevano e quando mi capitò di leggere le parole di Gigi Riva decisi di tornare, anche rischiando. Adesso però è giunto il momento di lasciarci: mi auguro di essere ricordato come una persona positiva, che ha chiesto aiuto ai sardi. Senza di loro non ce l’avremmo fatta, il pubblico ha creduto alle mie parole e siamo riusciti a tenere la barca dritta. Di questo ne sono eternamente grato: mi avete fatto vivere un anno e mezzo meraviglioso, sono orgoglioso di voi. Grazie di cuore, giovedì ci sarà l’ultima partita e vi abbraccerò calorosamente”, ha concluso Ranieri. (continua a leggere dopo le foto)

Il messaggio del club

Con un lungo post pubblicato sul sito del club, la società del presidente Giulini scrive: “Cagliari è sarà sempre la tua casa. Per sempre grati, Mister”. Si legge nel comunicato: “Già autore in passato di due promozioni (dalla C alla A) e di una salvezza nella massima serie, nell’ultimo anno e mezzo ha compiuto l’ennesimo capolavoro con la vittoria dei playoff e la conquista in questa stagione della permanenza nel massimo campionato”. E ancora: “È così la chiusura di un cerchio. La permanenza in A, esattamente come 31 anni prima, è arrivata il 19 maggio, sempre in Emilia, con una giornata di anticipo. La sensazione è quella di vivere un film, uno di quelli da Oscar, che ti conquistano per la loro sceneggiatura perfetta: uno di quelli che ti fa ridere, ma che sa farti anche emozionare e commuovere. Sono lacrime di gioia e riconoscenza nei confronti di chi ha saputo scrivere tra le più belle pagine della storia del Cagliari: perché quanto fatto resterà indelebile nel cuore di ogni tifoso. Cagliari è e sarà sempre la tua casa. Per sempre grati, Mister”. Anche il club della Roma ha salutato il ritiro di Ranieri con un commovente post sui social e con il video della standing ovation che l’Olimpico gli tributò durante la semifinale di ritorno di Conference League, Roma-Leicester.

GRAZIE DI TUTTO SIR CLAUDIO RANIERI 👑❤️🥲 pic.twitter.com/xVwVv4fKQc — Lega Serie A (@SerieA) May 22, 2024