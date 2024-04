Bus si schianta contro la processione di Pasqua: è strage

Tragedia nella giornata di Pasqua. Durante la processione, un autobus si è schiantato contro la folla di fedeli provocando vittime e feriti. Sul web sono virali le immagini di un video che mostra il momento esatto in cui il mezzo pesante che travolge le persone.

Bus si schianta contro la processione di Pasqua

Nella giornata di ieri, domenica 31 marzo, in occasione della processione della domenica di Pasqua, un bus si è schiantato contro un numeroso gruppo di persone a Jaboatao, nello stato brasiliano nordorientale di Pernambuco.

Almeno quattro persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite. Lo rendono noto le autorità locali. Un video dell’incidente circolato sui social network e sui media brasiliani mostra la folla festante seguire un furgone su un rettilineo successivo a una ripida discesa. È proprio dalla strada ripida che sopraggiunge improvvisamente l’autobus che investe e travolge la folla di persone. In seguito all’incidente, l’autista del bus è fuggito senza prestare soccorso. Un gesto che ha suscitato grande indignazione. (continua dopo il video)

Vídeo mostra o exato momento do acidente com micro-ônibus desgovernado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, que deixou ao menos 4 mortos e 20 feridos



📹: Reprodução/Instagram Rodrigo de Luna pic.twitter.com/AcxMreEXuX — Fabio (@fabionobrega) March 31, 2024

La processione di Pasqua, un momento di profonda spiritualità e comunione per i fedeli, che si è trasformata in una scena di caos e dolore. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato all’incidente.