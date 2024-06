Briatore torna in F1, sarà consulente esecutivo di Alpine

F1 – È ufficiale il ritorno di Flavio Briatore a 16 anni dalla sua uscita dal circus. Ecco di cosa si occuperà il manager piemontese per il team Alpine e come è stata accolta la notizia del nuovo ruolo tra gli appassionati di Formula 1. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Carlos Sainz, la rivelazione a sorpresa: “A Jeddah ho rischiato di morire”

Leggi anche: Ferrari vincitrice a Monte Carlo, la cura Vasseur funziona

L’ufficializzazione di Alpine: Briatore torna in F1

Dopo le indiscrezioni circolate nel corso delle ultime settimane, ora è arrivata anche l’ufficialità. Flavio Briatore tornerà in Formula Uno unendosi al team di Renault, oggi Alpine, nel ruolo di Executive advisor (consulente esecutivo). La notizia porta aria di cambiamenti importanti proprio a ridosso del Gran Premio di Spagna che va in scena oggi con le prove libere sul circuito di Montmeló a Barcellona. Ma vediamo esattamente di cosa si occuperà l’imprenditore italiano e come è stato accolto il suo ritorno dopo lo spinoso caso del “Crashgate” che lo fece allontanare dal Circus. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: GP Canada, Verstappen torna padrone: doppio ritiro per le Ferrari

Chiuso il caso del “Crashgate”, Briatore torna al circus

Ormai quasi 16 anni fa Flavio Briatore veniva allontanato dal team “Crashgate” del GP di Singapore 2008. Il caso scoppiò quando Nelson Piquet jr. raccontò il famoso retroscena secondo il quale l’incidente auto fu provocato per permettere l’ingresso di un pista della safety-car e favorire così la vittoria del compagno di squadra, Fernando Alonso. Ma ora, dopo la sentenza del 2010, che ha ribaltato la condanna, il manager di Cuneo tornerà sulla scena in seno allo stesso team che licenziò. Il Team Alpine ha infatti ufficializzato il ritorno di Flavio Briatore nel mondo della Formula 1, specificando il nuovo ruolo: “BWT Alpine F1 Team annuncia Flavio Briatore come consigliere esecutivo Il BWT Alpine F1 Team può confermare che Flavio Briatore è stato nominato dal CEO del Gruppo Renault Luca de Meo suo consigliere esecutivo per la Divisione Formula Uno”. Nella sua nuova veste, il manager italiano si occuperà in particolare dello scouting e della scelta dei piloti e non solo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva