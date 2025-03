In Italia, grazie alla sua parentesi al Milan, abbiamo imparato a conoscere Brahim Díaz e tutte quelle qualità che lo rendono un autentico talento internazionale: velocità, dribbling nello stretto e una grande visione di gioco, tutti elementi che fanno trasparire un autentico talento. E questo lo si è intravisto sia nelle giovanili del Manchester City, sia nel Milan dello scudetto di Pioli sia nella sua seconda avventura al Real Madrid, dove il talento non manca di certo.

Brahim Díaz nasce nel 1999 a Malaga, e nel suo DNA c’è un mix culturale che si rifletterà anche nello stile di gioco: eredita dalla madre l’anima della Spagna, con il suo controllo del pallone e la capacità di leggere gli spazi, e da parte di padre quella marocchina, con il dribbling e la spregiudicatezza. Estremamente versatile, Diaz può giocare si come trequartista che come esterno offensivo o seconda punta, muovendosi sempre bene tra le linee. Riscopriamone la storia.

Gli inizi: il giovane prodigio del Manchester City

Sin da piccolo, Brahim Díaz ha le stigmate del campione: nelle giovanili del Malaga mostra un talento fuori dal comune e quando ha 14 anni si trasferisce al Manchester City, dove giocherà per 5 anni nelle giovanili. Lo stesso Guardiola viene colpito dalle sue capacità, al punto da definirlo “piccolo genio”. Il suo debutto nella prima squadra avviene il 21 settembre 2016, contro lo Swansea City: pochi giorni dopo firma il contratto da professionista che lo lega per 3 anni alla squadra di Manchester. Il giovane talento, però, trova poco spazio, e gioca solo 5 partite: nel 2018 viene così acquistato dal Real Madrid.

L’arrivo al Real Madrid

È a questo punto che il “piccolo genio” si scontra con la realtà di un calcio che non lascia tempo e non permette errori: l’inserimento nella rosa dei Blancos è piuttosto problematico e Brahim gioca molto poco; viene dunque girato in prestito al Milan nell’estate 2020 dopo solo una stagione, con alle spalle 21 presenze e 2 gol tra tutte le competizioni. La sensazione è che il ragazzo abbia dei colpi incredibili nel suo bagaglio tecnico, ma che debba ancora imparare ad usarli al momento giusto.

La rinascita al Milan

Andare al Milan di Pioli si rivelerà la scelta perfetta per affinare il talento di Brahim e rilanciarne l’immagine a livello europeo. Pioli, infatti, ne intuisce profondamente le potenzialità, e inizia a lavorare con lui per ampliarne le risorse tecniche e le possibilità di impiego in campo: da trequartista puro diventa un jolly offensivo capace di svariare su tutti i fronti, rendendosi così sempre pericoloso.

Il nuovo Brahim si rivelerà fondamentale nelle tattiche del Milan che vincerà lo scudetto nella stagione 2021-2022. Non è il principale protagonista, certo, ma è un elemento prezioso della scacchiera di Pioli: dopo la vittoria del tricolore, diventa il primo U-23 della storia ad aver vinto Serie A, Premier League e Liga.

La stagione seguente è la più prolifica della sua carriera, e mostra come Brahim Diaz abbia ormai preso confidenza con il suo talento: quanto visto in questi tra anni è più che sufficiente per il Real Madrid, che lo riporta a casa. Ora i tempi sono maturi.

Brahim Díaz e le Nazionali

La doppia nazionalità di cui vi abbiamo parlato all’inizio ha portato Brahim Díaz ad affrontare una scelta piuttosto complessa su quale nazionalità rappresentare: dopo aver militato nelle giovanili spagnole e aver collezionato una sola presenza con la Nazionale maggiore, decide infine di sposare la causa marocchina nell’ottobre 2023. Una scelta che, pragmaticamente, gli permette di rappresentare una nazionale giovane e ambiziosa dove può ritagliarsi molto più spazio.

Stile di gioco e caratteristiche tecniche

Chiunque abbia visto giocare almeno una volta Brahim Díaz sa che il questo giocatore presenta una capacità di lavorare nello stretto, coprendo con grande rapidità anche gli spazi più piccoli. A un dribbling di alto livello unisce un’ottima visione per trovare i compagni meglio posizionati o per individuare le zone dove cui mettersi in proprio. La grande duttilità tecnica gli permette di coprire quasi tutti i ruoli offensivi, ad eccezione della prima pinta, anche all’interno della stessa partita. Con queste premesse, è facile intuire come Brahim Díaz stia diventando un elemento di grande importanza per il Real Madrid.

Curiosità e aneddoti su Brahim Díaz

Ecco, infine, qualche curiosità e informazione aggiuntiva su Brahim Diaz:

Nome completo e origini . Il suo nome completo è Brahim Abdelkader Díaz. Nato da padre marocchino e madre spagnola, ha sempre vissuto una doppia identità culturale.

. Il suo nome completo è Brahim Abdelkader Díaz. Nato da padre marocchino e madre spagnola, ha sempre vissuto una doppia identità culturale. Debutto precoce . Ha debuttato con il Manchester City a soli 17 anni in Coppa di Lega.

. Ha debuttato con il Manchester City a soli 17 anni in Coppa di Lega. Legame con il nonno marocchino . Il suo rapporto con il Marocco è molto forte anche per via del legame speciale con il nonno, che ha influenzato la scelta della Nazionale.

. Il suo rapporto con il Marocco è molto forte anche per via del legame speciale con il nonno, che ha influenzato la scelta della Nazionale. Uno dei più giovani a segnare in Champions con il Milan . Altro record di precocità: ha segnato contro il Celtic nel 2020, diventando uno dei più giovani marcatori del Milan in Champions League negli ultimi anni.

. Altro record di precocità: ha segnato contro il Celtic nel 2020, diventando uno dei più giovani marcatori del Milan in Champions League negli ultimi anni. Il numero 10 al Milan . Nonostante la giovane età, ha ereditato la maglia n.10 al Milan, simbolo di fiducia e responsabilità. Tanti i nomi illustri prima di lui, come Seedorf, Boateng e Calhanoglu.

. Nonostante la giovane età, ha ereditato la maglia n.10 al Milan, simbolo di fiducia e responsabilità. Tanti i nomi illustri prima di lui, come Seedorf, Boateng e Calhanoglu. Riservato ma determinato . Non è molto attivo sui social, ma è il campo a parlare per lui: considerato estremamente concentrato e dedito al lavoro, i compagni lo descrivono come “un ragazzo d’oro”.

. Non è molto attivo sui social, ma è il campo a parlare per lui: considerato estremamente concentrato e dedito al lavoro, i compagni lo descrivono come “un ragazzo d’oro”. L’amicizia con Theo Hernandez. Ha costruito un forte legame con il terzino francese, sia dentro che fuori dal campo: i due spesso, che condividono anche la “casa madre” Real Madrid, scherzano e si supportano a vicenda sui social.

