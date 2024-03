Borussia Dortmund-PSV 2-0: tedeschi ai quarti

Il Borussia Dortmund ha sconfitto il PSV Eindhoven per 2 a 0 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League disputati martedì 14 febbraio. I gol sono stati segnati da Jadon Sancho al 3′ minuto e da Marco Reus al 90′ + 5′ minuto.

Il tabellino della partita

La partita si è giocata allo stadio del Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Kobel – Süle, Maatsen, Hummels, Can – Sabitzer, Brandt, Malen, Sancho, Özcan – Füllkrug

PSV Eindhoven: Benítez – Boscagli, Schouten, Teze, Dest – Til, Veerman, Mauro – Tillman, Bakayoko, de Jong

Momenti clou dello scontro tra Borussia Dortmund e PSV

Il Borussia Dortmund e il PSV si sono affrontati in una partita emozionante. Il primo tempo è iniziato con un tiro parato di Ian Maatsen al primo minuto, ma il Dortmund ha risposto subito con un gol di Jadon Sancho al secondo minuto. La squadra di casa ha continuato a premere e Mats Hummels ha sfiorato il raddoppio al sesto minuto con un tiro respinto. Niclas Füllkrug ci ha provato due volte, al decimo e all’undicesimo minuto, ma senza successo. Il PSV non è riuscito a reagire e Julian Brandt e Donyell Malen si sono visti parare i loro tiri al quindicesimo minuto. Al ventitreesimo minuto, Malik Tillman è stato pizzicato in fuorigioco, mentre Donyell Malen e Sergiño Dest hanno fallito altre occasioni al ventiseiesimo minuto. Johan Bakayoko e Guus Til si sono visti parare i loro tiri rispettivamente al trentesimo e trentatreesimo minuto. Il PSV ha tentato di rientrare in partita, ma Donyell Malen, Olivier Boscagli e Luuk de Jong hanno fallito tutti i loro tentativi prima dell’intervallo. Il primo tempo si è concluso senza minuti di recupero e senza sostituzioni. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Azione personale di Hummels in PSV-BVB di Champions League

La ripresa è iniziata con una sostituzione nel PSV Eindhoven: Hirving Lozano è entrato al posto di Guus Til. Subito dopo, Sergiño Dest ha conquistato un calcio di punizione sulla fascia sinistra, seguito da un altro calcio di punizione conquistato da Malik Tillman nella metà campo avversaria. Donyell Malen e Luuk de Jong hanno tentato di segnare, ma i loro tiri sono stati parati.

Al 52′, Lozano ha colpito il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Jordan Teze ci ha provato anche lui, ma il suo tiro è stato parato. Il Borussia Dortmund ha risposto con una sostituzione: Felix Nmecha ha sostituito Julian Brandt. Lozano, ancora lui, ha calciato verso la porta, ma il tiro è finito fuori. Niclas Füllkrug ci ha provato, ma il suo tiro è stato parato.

Johan Bakayoko ha tirato in porta, ma il tiro è stato respinto. De Jong ha calciato fuori. Karim Adeyemi è entrato al posto di Malen. Bakayoko ci ha riprovato, ma il tiro è stato parato. De Jong ha calciato ancora fuori. La gara è stata momentaneamente sospesa per l’infortunio di Jadon Sancho.

Marco Reus ha sostituito Sancho. Füllkrug è in fuorigioco. Il VAR annulla un suo gol. Lozano è in fuorigioco. Füllkrug ha tirato due volte, ma entrambe le volte il tiro è stato respinto. Il PSV Eindhoven ha sostituito Joey Veerman con Ricardo Pepi. De Jong ha tirato in porta, ma il tiro è stato parato.

Il PSV Eindhoven ha sostituito Mauro Júnior con Isaac Babadi. Lozano ha conquistato un calcio di punizione sulla fascia sinistra. Niklas Süle e Felix Nmecha hanno ricevuto un cartellino giallo per fallo. Lozano ha tirato in porta, ma il tiro è stato parato. De Jong ha calciato alto. Reus ha segnato un gol!

Il secondo tempo si è concluso con 5 minuti di recupero. Il Borussia Dortmund ha vinto la partita per 2 a 0 sul PSV Eindhoven.

I prossimi appuntamenti di Borussia Dortmund e PSV

Prossime partite del PSV:

Il 17 marzo 2024 in casa contro il Twente (Eredivise)

Il 30 marzo 2024 in trasferta contro il NEC (Eredivise)

Prossime partite del Borussia Dortmund:

Il 17 marzo 2024 in trasferta contro l’Eintracht Francoforte (Bundesliga)

Il 30 marzo 2024 in casa contro il Bayern Monaco (Bundesliga)

Jadon Sancho e Marco Reus del Borussia Dortmund segnano contro il PSV Eindhoven

Jadon Sancho e Marco Reus sono rispettivamente al 75esimo e al 29esimo posto nella classifica marcatori della UEFA Champions League, con 1 e 2 gol segnati.