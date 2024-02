PSV-Borussia Dortmund 1-1: pareggio in Olanda

La partita di calcio si è giocata allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Il Borussia Dortmund schiera Meyer tra i pali, in difesa Ryerson, Maatsen, Hummels e Schlotterbeck; a centrocampo giocano Malen, Sancho, Can, Reus e Sabitzer; in attacco Füllkrug. In panchina siedono Lotka, Duranville, Moukoko, Brandt, Wolf, Bynoe-Gittens, Bamba, Özcan, Wätjen e Bensebaïni.

Leggi anche: Milan, Pioli e Calabria: “Fiducia contro il BVB”

Leggi anche: De Ketelaere richiesto dal PSV: il Milan apre al prestito

Il PSV Eindhoven schiera Benitez in porta, in difesa Schouten, Boscagli, Teze e Dest; a centrocampo giocano Veerman, Tillman e Saibari; in attacco Lozano, Bakayoko e de Jong. In panchina siedono Júnior, Drommel, Pepi, Obispo, Ramalho, Sambo, Waterman, Babadi e van Aanholt.



Momenti clou dello scontro tra PSV e Borussia Dortmund

Il primo tempo della partita tra PSV Eindhoven e Borussia Dortmund è stato ricco di emozioni e azioni degne di nota. La gara è iniziata con una nota negativa, quando al primo minuto Füllkrug del Borussia Dortmund è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio, causando una momentanea sospensione della partita.

Al quarto minuto, il PSV ha ottenuto un calcio di punizione, seguito da un calcio d’angolo al quinto minuto, causato da un fallo di Hummels. Il Borussia Dortmund ha risposto con due tiri parati di Malen al 14′ e al 16′. Al 19′ è stato il turno del Borussia Dortmund di ottenere un calcio d’angolo, causato da Teze del PSV.

Al 21′ Ryerson ha conquistato un calcio di punizione sulla fascia destra, ma è stato Lozano del PSV a ricevere un cartellino giallo per fallo. Due minuti dopo, Malen ha segnato il primo gol della partita, portando in vantaggio il Borussia Dortmund.

Il PSV ha tentato di rispondere con un tiro respinto di Lozano al 32′, ma la gara è stata nuovamente interrotta per un infortunio, questa volta di Sabitzer del Borussia Dortmund. Al 34′ il PSV ha ottenuto un altro calcio d’angolo, causato da Maatsen.

Il finale del primo tempo è stato caratterizzato da una serie di cartellini gialli: Maatsen e Schlotterbeck del Borussia Dortmund sono stati ammoniti rispettivamente al 41′ e al 45′ per falli commessi.

Il primo tempo si è concluso senza minuti di recupero e senza sostituzioni effettuate da entrambe le squadre. (CONTINUA DOPO LE FOTO)

Azione personale di Hummels in PSV-BVB di Champions League

La ripresa della partita tra PSV Eindhoven e Borussia Dortmund inizia con un ritmo incalzante. Al 48′, il PSV tenta di sorprendere gli avversari con un tiro respinto da Veerman. Ma è al 53′ che la squadra di casa trova la svolta: de Jong trasforma un rigore, portando in vantaggio il PSV.

Il Borussia Dortmund non si arrende e cerca di reagire. Al 61′, Saibari ci prova con un tiro alto, ma la palla finisce fuori. Anche Lozano tenta la fortuna al 64′, ma il suo tiro è completamente fuori bersaglio.

La partita si fa sempre più intensa e combattuta. Al 71′, Wolf calcia un tiro che viene parato, così come il tentativo di Bakayoko al 74′. Anche Dest, all’80’, non riesce a superare il portiere avversario.

Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre, il secondo tempo si conclude senza ulteriori gol. Non ci sono minuti di recupero e la partita termina con un pareggio per 1 a 1.

Durante la ripresa, non ci sono state sostituzioni e nessun giocatore ha ricevuto cartellini gialli o rossi.

Le prossime sfide di PSV e Borussia Dortmund

Dopo la partita, il PSV Eindhoven si trova al 2° posto in classifica, mentre il Borussia Dortmund è al 1° posto.

Borussia Dortmund

– 25 febbraio contro Hoffenheim (Bundesliga)

– 2 marzo contro Union Berlino (Bundesliga)

– 9 marzo contro Werder Brema (Bundesliga)

PSV

– 24 febbraio contro Zwolle (Eredivisie)

– 3 marzo contro Feyenoord (Eredivisie)

– 8 marzo contro GAE (Eredivisie)