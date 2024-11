BJKC, il trionfo di Tathiana Garbin: la battaglia al tumore che le spezza la voce, il possibile addio e le parole di Sinner

Tathiana Garbin, l’Italia si aggiudica la Billie Jean King Cup grazie a un gruppo affiatato e alla sua guida carismatica. La capitana azzurra ha saputo trasformare una sconfitta in finale dello scorso anno in uno stimolo per raggiungere il successo. Garbin, che ha preso in mano la squadra quando era ancora in Serie C, ha sottolineato come la delusione passata abbia rinforzato la consapevolezza e il gioco delle ragazze, permettendo loro di credere nel proprio potenziale.

Tathiana Garbin che mette la giacca dell'Italia a Billie Jean King 🤏❤️pic.twitter.com/vMBqHNwHEW — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 20, 2024

“Anche la sconfitta può insegnare qualcosa – ha detto alla Gazzetta dello Sport – il tennis che le ragazze hanno saputo esprimere lo scorso anno, la consapevolezza che hanno raggiunto è stato un detonatore delle loro possibilità e della loro fiducia. Questo trionfo è frutto anche di quella finale persa”. Il suo ruolo va oltre quello tecnico: Tathiana Garbin, impegnata anche in una lotta personale contro il cancro, ha scelto di non parlarne troppo per evitare emozioni che avrebbero potuto prendere il sopravvento, ma la sua resilienza ha ispirato le azzurre e molti appassionati di tennis. La sua forza interiore ha fatto eco anche lo scorso anno, quando Jannik Sinner dedicò a lei la vittoria della Coppa Davis, affermando che l’intera squadra era dalla sua parte in quel momento difficile.

Nonostante il coro di sostegno delle sue giocatrici, che sperano di vederla ancora alla guida della squadra, Garbin non ha escluso un possibile addio, lasciando spazio all’ipotesi di un nuovo percorso personale: prima però, ha detto, desidera assaporare appieno questa vittoria. “Ora voglio godermi questo successo, poi al resto ci penserò. Non credo che sia giusto prendere decisioni a caldo. Voglio assaporare questa vittoria. Capirò poi se questo viaggio potrà continuare o è il momento di iniziarne un altro”, ha detto la capitana azzurra.Oggi sono le azzurre a incoraggiare la squadra maschile, sperando che anche i colleghi possano raggiungere il traguardo nella Coppa Davis, per continuare questo momento d’oro per il tennis italiano.

